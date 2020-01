Justin Bieber offre une ventilation détaillée de ses 60+ tatouages

Justin Bieber a présenté une ventilation détaillée de ses 60+ tatouages ​​lors d’une publication sur Instagram le 30 décembre. La superstar canadienne se sentait clairement quand il a commencé avec ses poignets et a offert une visite de son encre jusqu’à son épaule, pour commencer. En cours de route, trois de ses plus grands designs – un hibou sur le bras supérieur gauche, le mot «croire» sur son avant-bras et une boussole sur son biceps – ont été dévoilés. La grande révélation de Bieber a été réglée sur une bande originale de “Earthquake” par Tyler the Creator.

Alors que la séance de démonstration se poursuivait, Bieber a montré ses dessins de Jésus et une paire de mains priant, avant de détailler l’encre sur sa poitrine. Il a dévoilé une grande croix sur sa poitrine, ainsi que les mots «fils de Dieu» sur son abdomen, ce qui est un clin d’œil à sa foi chrétienne. Bieber se fait tatouer depuis qu’il a 16 ans. Son premier était une petite mouette sur sa hanche gauche, qui était un hommage au livre Jonathan Livingston Seagull. Bieber a également récemment ajouté un tatouage au cou: un oiseau géant déployant ses ailes et le mot «pour toujours» écrit en dessous en gros caractères. Sa dernière encre a été complétée par le Dr Woo, tatoueur des étoiles.

Il y a un tatouage que Bieber regrette, comme il l’a révélé à GQ (via Us Weekly): “C’est mon ex-petite amie, j’ai un peu essayé de couvrir son visage avec un peu d’ombre, mais les gens le savent toujours.” photo de Selena Gomez qu’il a encrée sur son corps pendant leur histoire d’amour récurrente qui a commencé quand ils étaient tous les deux adolescents.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’outshare du chanteur? C’est probablement de la publicité gratuite, puisqu’il vient de sortir un nouveau single appelé “Yummy” le 3 janvier. La chanson est une confiture sensuelle et optimiste que Bieber appelle une lettre d’amour à sa femme, Hailey. Peu de temps après la sortie du morceau, elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour parler de la chanson et de son mari. Après tout, il taquine de nouvelles musiques depuis 2019. Maintenant, les fans ont un nouveau morceau et les superbes visuels de Bieber pour aller avec.

Pour les fans de Justin Bieber, un aperçu de son encre est un régal pour les fêtes. Le regarder en détail et raconter ses tatouages ​​un par un montre la confiance du chanteur – non seulement dans son corps, mais dans l’art qui l’habille. Bien que sa femme Hailey n’ait été vue nulle part lors de la grande révélation, le physique vêtu de tatouage de Bieber est clairement quelque chose dont il est fier et quelque chose que le jeune couple partage. Par conséquent, l’offrir aux fans est un moyen de les rapprocher de leur relation. Maintenant, il y a des détracteurs qui peuvent voir la cascade vidéo de Bieber comme l’ultime piège de la soif. Après tout, ce n’est pas tous les jours que quelqu’un se déshabille juste devant la caméra et dit: “Hé le monde, regarde ça!” Mais c’est son corps. S’il veut le mettre en valeur, donnez à l’homme ce qu’il veut.

