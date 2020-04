Kaitlyn Dever veut jouer dans la série The Last of Us

L’actrice Kaitlyn Dever réagit aux fans en pensant qu’ils sont l’actrice parfaite pour incarner Ellie dans la série The Last of Us de HBO.

Il y a quelques mois HBO y Chien coquine ils ont annoncé que Le dernier d’entre nous, le jeu vidéo populaire qui se déroule dans un monde post-apocalyptique après une infection fongique mortelle, aurait une adaptation sous la forme d’une série télévisée pour la plateforme de streaming. Craig Mazin, créateur de Tchernobyl sera le responsable à côté de Neil Druckmann de Naughty Dog, qui aidera à écrire et produire les épisodes. Maintenant, les fans imaginent quels acteurs pourraient être les parfaits pour jouer Ellie et Joel. Pour la jeune femme, le nom qui sonne le plus est Kaitlyn Dever (Croyez-moi, un pour tous). Maintenant, elle a répondu à cet intérêt.

“Je suis un grand fan du jeu et je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais je le dis maintenant: je suis un grand fan de ce jeu vidéo.” Kaitlyn Dever a déclaré dans une récente interview. “Je pense que c’est une belle histoire, c’est juste un merveilleux récit, et je suis tombé amoureux de ce jeu quand il est sorti. Et je l’ai joué avec mon père, et nous avons passé un bon moment. Je ne suis pas très bon, mon objectif est vraiment mauvais, mais est-ce que je travaille pour améliorer le jeu? J’adore The Last of Us, je pense que c’est une histoire incroyable. »

L’actrice a déjà travaillé pour Naughty Dog.

Kaitlyn Dever a prêté sa voix au personnage de Cassie dans le spectaculaire jeu vidéo Uncharted 4.

«J’ai travaillé avec Neil Druckmann sur Uncharted 4, je pense que c’est l’un des gars les plus intelligents que j’ai jamais rencontrés, et l’un des plus adorables, et je ne le ferme pas. Je ne le ferme pas. J’adorerais faire ça, mais je ne sais toujours pas où c’est, mais… j’adorerais faire The Last of Us. »

“Neil Druckmann est sans doute le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son chef-d’œuvre”, a déclaré Mazin Craig Mazin, créateur de Tchernobyl. “Avoir la possibilité d’adapter cette impressionnante œuvre d’art est un de mes rêves depuis des années, et je suis honoré de le faire en association avec Neil.”

“Depuis la première fois que je me suis assis pour parler à Craig, j’ai été tout aussi étonné de son approche narrative, de son amour et de sa profonde compréhension de The Last of Us”, a ajouté Druckmann. Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us en tant qu’émission de télévision. »