Kaley Cuoco parle de la romance entre Harley Quinn et Poison Ivy

L’actrice Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) a révélé qu’elle aimerait voir une romance de Harley Quinn et Poison Ivy dans la série animée à laquelle elle prête sa voix.

Dans une récente interview, Kaley Cuoco il a expliqué pourquoi il était tombé amoureux de la série et a fait allusion à une éventuelle romance avec Poison Ivy . “Ce que j’aime chez ces écrivains, c’est qu’ils ont écrit quelque chose du fond du cœur, y compris la relation possible entre Harley Quinn et Ivy … Qui a vu ça arriver?”

Dans les histoires de DC Comics Nous avons toujours pu vérifier la grande relation d’amitié entre Harley Quinn et Poison Ivy, mais aussi la nature romantique et sexuelle de cette relation était implicite dans plusieurs histoires et, en 2015, le créateur du personnage, Paul Dini, l’a rendu officiel dans la bande dessinée Batgirl Adventures numéro 1.

La série d’animation explorera-t-elle cette relation?

Avant de sortir le programme d’animation Harley Quinn avec Kaley Cuoco, les co-créateurs Patrick Schumacker et Justin Halpern ont expliqué qu’ils étaient ouverts à l’idée d’une romance avec Poison Ivy. Mais ils voulaient se concentrer sur Harley face à ses sentiments pour avoir quitté le Joker lors de la première saison. Cependant, ils ont récemment déclaré dans une interview qu’ils pourraient établir soigneusement cette relation pour la deuxième saison.

La série de Harley quinn de Univers DC Il met en vedette Kaley Cuoco, Lake Bell, Diedrich Bader, Alan Tudyk, Rahul Kohli, Christopher Meloni, Tony Hale, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales, Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander et J.B. Smoove

En plus de l’actrice Margot Robbie qui joue le personnage au cinéma, a également commenté une fois qu’il aimerait voir Harley Quinn et Poison Ivy Vous jouez dans le même film. Bien que pour l’instant cela ne se soit pas produit, mais après Oiseaux de proie où nous avons vu sa rupture avec le Joker, il y aurait un moyen gratuit pour lui de commencer une affaire avec qui il veut.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a fait Master of Graphic and 3D Design.