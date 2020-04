Karen Fukuhara des garçons révèle avec qui elle ferait équipe à l’UCM

Karen Fukuhara sait exactement avec qui elle veut que son personnage The Boys s’associe dans l’univers cinématographique Marvel

Karen Fukuhara, une actrice qui joue Kimiko / La femme dans les garçons aux studios Amazon, a récemment partagé avec quels personnages de l’univers cinématographique Marvel elle aimerait voir son personnage.

Sur Twitter, on a demandé à Karen Fukuhara: “Si dans un autre univers où les garçons coexistaient à l’UCM, avec qui voudriez-vous voir The Female se battre?” A quoi l’actrice a répondu: “Je ne voudrais pas les combattre, mais je voudrais qu’elle se batte pour Wakanda.”

Je ne voudrais pas me battre contre eux, mais j’aimerais qu’elle se batte pour Wakanda – Karen Fukuhara (@KarenFukuhara) 24 avril 2020

Le personnage de Fukuhara dans The Boys est apparu pour la première fois dans le quatrième épisode de la première saison intitulé “La femelle de l’espèce”. Elle est présentée comme un personnage stupide avec des capacités spéciales acquises grâce aux injections reçues d’une substance connue sous le nom de V-Compound.

La première saison de The Boys est actuellement diffusée sur Amazon Prime Video, avec une deuxième saison en cours. La saison 2 a officiellement pris fin le tournage le 13 novembre 2019 et continuera les aventures de Billy Butcher et de son équipe alors qu’ils travaillent ensemble pour éliminer les supers.

L’adaptation des garçons de la série de bandes dessinées du même titre par Garth Ennis d’Amazon Studios, stars Karl Urban comme Billy Butcher, Jack Quaid comme Hughie, Laz Alonso comme Mother’s Milk, Tomer Kapon comme Frenchie, Karen Fukuhara comme Woman, Erin Moriarty comme Annie January, Chace Crawford comme Deep, Antony Starr comme Homelander et Simon Pegg comme père de Hughie. La date de sortie de la saison 2 n’a pas encore été annoncée.