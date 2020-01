Karen Gillan veut jouer et réaliser un film de DC Comics

L’actrice Karen Gillan de Guardians of the Galaxy veut jouer et réaliser un film de DC Comics

La star des Gardiens de la Galaxie, Karen Gillan, a dirigé son regard vers l’Univers étendu de DC Comics.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview quelle autre icône de la culture pop il aimerait jouer, Gillan a répondu: «Batgirl serait génial! Oui, c’est une rousse. »

Si vous pouviez réaliser n’importe quel film comique, Batgirl serait également votre meilleure option. «Batgirl serait génial pour ça aussi! Mes films préférés dans ce monde sont sombres et mon préféré est Dark Knight », a-t-il expliqué. “J’aime tellement la façon dont elle s’est adressée à moi que j’aimerais travailler dans ce genre de monde en tant que réalisatrice.”

En plus de jouer dans Doctor Who, les deux films de Jumanji et de jouer Nebula dans l’univers cinématographique Marvel, Gillan a réalisé La fête vient de commencer de 2008 et a plusieurs crédits en tant que scénariste.

Bien que le directeur des Avengers, Joss Whedon, ait été lié à Batgirl, le projet a langui dans l’enfer du développement. La version de Whedon a été fortement influencée par la version The New 52 du personnage de Gail Simone, mais il a quitté le film en 2018. Après cela, Christina Hodson a été embauchée comme scénariste et le studio a déclaré qu’elle cherchait activement un réalisateur pour diriger à la Bati-girl.

Plus tôt, Whedon recherchait une actrice relativement inconnue pour le rôle principal, ce qui signifie que quelqu’un comme Gillian serait probablement absent. Lindsay Lohan et Hailey Steinfield ont couru pour le personnage, tandis que Warner Bros est venu à un moment donné à penser à Kristen Stewart pour jouer le personnage. Cette année, l’étude fait un premier bond féminin avec Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn). Bien que Barbara Gordon aurait fait partie de l’équipe d’héroïne, elle ne devrait pas apparaître dans le film réalisé par Cathy Yan.

Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn) Il met en vedette Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ewan McGregor, Ella Jay Basco, Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Charlene Amoia, Chris Messina et Matthew Willig. La première du film est prévue pour le 7 février.

