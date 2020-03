Karyn Kusama réalise “Drcula” pour Blumhouse

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, après le succès critique et commercial du film Universal Pictures et Blumhouse Productions, ‘The Invisible Man’ (il a levé 102 millions de dollars pour un budget de 9 millions et a une approbation de 91% à Rotten Tomates), Blumhouse Productions a lancé ses réseaux vers un autre personnage emblématique, «Drcula».

L’étude a engagé Karyn Kusama (“Destroyer. Une femme blessée”) pour prendre en charge ce projet qui, comme d’habitude dans les films Blumhouse, a un budget modéré.

Les médias avancent que Blumhouse espère donner au légendaire comte Drcula une touche moderne avec un film qui se déroulera à l’époque contemporaine. Matt Manfredi et Phil Hay, qui ont déjà travaillé avec Kusama sur le Destroyer susmentionné. Une femme blessée »et« L’invitation »travaillent actuellement sur le script.

Kusama est un cinéaste familier avec le genre d’horreur, car j’ai déjà réalisé la comédie d’horreur “ Jennifer’s Body ”, ainsi que divers épisodes de la série HBO “ The Outsider ”, basés sur le roman du même nom de Stephen King.

Rappelons qu’Universal Pictures a tenté de créer son propre univers cinématographique partagé de monstres, un projet ambitieux qui allait présenter des personnages joués par Johnny Depp, Angelina Jolie ou Javier Bardem. Mais après le patinage de ‘The Mummy’ de Tom Cruise, Universal’s Dark Universe a changé d’orientation pour passer à des films dirigés par de bons cinéastes et de bonnes histoires.

Récemment, nous avons également appris que James Wan et Universal Pictures s’étaient associés pour faire un nouveau film monstre sans titre défini que d’avoir un script de Robbie Thompson. De plus, des gens comme John Krasinski, Paul Feig et Elizabeth Banks travaillent pour l’étude dans différents projets qui verront le jour tôt ou tard.