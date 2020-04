Kasi Lemmons adapte le roman sur les femmes soldats éthiopiennes, «The Shadow King»

En tant que Deadline, le réalisateur de ‘Harriet – En quête de liberté’, Kasi Lemmons reprendra le scénario et réalisera une adaptation cinématographique du roman de fiction historique de Maaza Mengiste, «Le roi des ombres». Atlas Entertainment produira cette adaptation dont l’histoire se concentre sur les femmes soldats éthiopiennes qui ont été laissées pour compte et qui sont allées se battre contre l’armée d’invasion de Mussolini.

Le roman, publié en septembre 2019 par W.W. Norton & Company suit Aster, l’épouse d’un commandant de l’armée submergée de Haile Selassie, et son serviteur Hirut, qui aspire à faire plus que de soigner les blessés et d’enterrer les morts. Ensemble, ils élaborent un plan pour maintenir le moral des Éthiopiens, devenant éventuellement des guerrières et inspirant d’autres femmes à prendre les armes contre les Italiens.

“Le roman fascinant de Maaza Mengiste m’a coupé le souffle”, a déclaré Lemmons. “Les images sont si riches et puissantes et les personnages sont si vivement dessinés qu’ils se prêtent naturellement à l’adaptation. Je suis très honoré d’en faire partie et de porter ce livre brillant à l’écran. Je suis ravi de travailler avec tout le monde chez Atlas.”

Charles Roven et Richard Suckle d’Atlas Entertainment produiront le film avec Stephanie Haymes-Roven et Curt Kanemoto, qui supervisera le projet pour la société en tant que producteurs exécutifs.