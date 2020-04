Kasi Lemmons écrit et adapte directement le roi des ombres de Maaza Mengiste – Blackfilm

Fraîchement sorti du film nominé aux Oscars «Harriet» Kasi Lemmons est venu à bord pour écrire et diriger l’adaptation de Maaza MengisteRoman de fiction historique acclamé par la critique et à succès Le roi des ombres pour Atlas Entertainment, a annoncé la société aujourd’hui. Un roman captivant qui se déroule lors de l’invasion de l’Éthiopie par Mussolini en 1935, The Shadow King nous ramène au premier véritable conflit de la Seconde Guerre mondiale, éclairant les femmes soldats éthiopiennes qui ont été laissées de côté.

Le projet sera produit par Charles Roven, Richard Suckle et exécutif produit par Stéphanie Haymes-Roven et Curt Kanemoto qui supervisera le projet pour Atlas Entertainment.

“Les films de Kasi sont épiques et intimes à la fois”, ont déclaré Roven and Suckle d’Atlas Entertainment. «Cela fait d’elle la cinéaste parfaite pour donner vie aux personnages complexes et au monde fascinant de Maaza capturés dans« The Shadow King ». Nous sommes ravis de travailler avec elle sur un projet si spécial.»

“Le roman fascinant de Maaza Mengiste me coupe le souffle”, dit Lemmons. «L’imagerie est si riche et puissante et les personnages si vivement dessinés qu’elle se prête naturellement à l’adaptation. Je suis très honoré de participer à la présentation de ce livre brillant à l’écran et je suis ravi de travailler avec tout le monde chez Atlas. “

Le film le plus récent de Lemmon, «Harriet», a remporté deux nominations aux Oscars, deux nominations aux Golden Globe et dix nominations aux NAACP. En plus de son travail sur “Harriet”, Lemmons a récemment produit la série limitée Netflix “Self Made”, avec Octavia Spencer et réalisé deux épisodes de la série.

The Shadow King, publié par W.W. Norton & Company en septembre 2019, a reçu de nombreux éloges et mentions, notamment le fait d’être nommé l’un des «livres à lire absolument de 2019» de Time Magazine et a été nommé finaliste du Los Angeles Times Book Prize in Fiction 2019. Newsweek dit du roman: “Dans une prose envoûtante et belle, Mengiste met en lumière ceux dont la vie n’est pas souvent annoncée.”

Le Shadow King est une histoire qui se déroule en 1935 alors que l’armée de Mussolini envahit l’Éthiopie et se dirige vers une victoire facile. Aster, l’épouse d’un commandant de l’armée écrasée de Haile Selassie, et son domestique Hirut aspirent à faire plus que soigner les blessés et enterrer les morts. Ensemble, ils proposent un plan pour maintenir le moral des Éthiopiens, devenant éventuellement des guerrières et inspirant d’autres femmes à prendre les armes contre les Italiens.

Lemmons est remplacé par l’agence Gersh et l’avocate Nina Shaw.