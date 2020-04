Kate Bishop (Hawkeye)

Les origines

Kate Bishop venait d’une famille aisée de Manhattan. Elle n’avait pas une excellente relation avec son père Derek, surtout après avoir découvert qu’il faisait des affaires dangereuses avec une mauvaise foule. Plus tard, la jeune femme a été kidnappée par l’un des ennemis de Derek. Les Avengers ont sauvé l’adolescente et elle a été immédiatement attirée par Hawkeye. Kate était amoureuse du fait que Hawkeye était un super-héros qui comptait sur ses propres capacités de combat, pas sur des capacités spéciales.

Quelque temps plus tard, Kate Bishop Elle a été agressée à Central Park, un événement qui l’a laissée traumatisée. Il est allé à l’entraînement au combat et a vu la légitime défense comme un moyen de guérir son esprit. Kate a également commencé le jeu d’épée et, surtout, le tir à l’arc. Lors du mariage de sa sœur, il a montré ses nouvelles compétences après l’arrivée des Young Avengers pour protéger ses invités lors d’une embuscade. L’équipe des Young Avengers a été piégée pendant l’événement et Kate a été celle qui a fini par les sauver.

Les jeunes vengeurs

Kate Bishop Il a retrouvé les Young Avengers jusqu’à son quartier général et s’est dirigé vers son équipe. Au cours de sa bataille contre Kang le Conquérant, Kate a pris l’équipement qu’elle a trouvé autour du manoir des Avengers pour créer sa propre apparence de super-héros. Il portait le masque Mockingbird, la ceinture utilitaire Black Widow et l’arc Hawkeye. Kate a en effet aidé à la défaite de Kang le Conquérant, mais les Avengers avaient des sentiments différents à l’égard de leurs jeunes homologues.

Captain America et Iron Man ont ordonné aux Young Avengers de se dissoudre, refusant de les entraîner sans le consentement de leurs parents. Kate a refusé de diviser le groupe, elle les a donc emmenés dans un nouveau repaire et a acquis de nouveaux équipements et armes. Quand l’un des Young Avengers a été blessé, Kate a accusé Captain America de ne pas les avoir correctement entraînés. Captain America lui a alors envoyé l’arc et les flèches de Clint Barton avec une note adressée à “Hawkeye”. Kate Bishop Il était la seule personne, autre que Clint, à affronter Captain America, il a donc été invité à prendre le nom de code de Hawkeye et à accepter le nouveau rôle.

Guerre civile

Lorsque la tragédie de Stamford a conduit à l’adoption du Superhuman Registration Act, deux camps ont été créés, ceux qui étaient en faveur de la loi dirigée par Iron Man et ceux qui étaient contre, dirigés par Captain America.

Kate Bishop, avec le reste des Young Avengers, ils se sont mis du côté de Captain America, refusant d’approuver la loi et ont continué à agir en héros sans l’approbation du gouvernement. Cela les a conduits à être persécutés par S.H.I.E.L.D. et ses agents Mata Capas et finalement capturés. Cependant, lorsqu’ils ont été transférés à la prison, ils ont été secourus par le capitaine et le faucon et ont rejoint les Avengers secrets opposés au gouvernement et aux héros qui soutenaient la loi. Cependant, même les vaillants efforts des Young Avengers ne lui ont pas donné le victoire aux côtés de Captain America qui s’est rendu. Les Young Avengers se sont séparés en groupe. Kate et Patriot ont refusé d’accepter la loi malgré la fin de la guerre et ont poursuivi leur travail de vigiles bien qu’ils aient continué d’être persécutés par les autorités.

Pouvoirs et capacités

Kate Bishop Elle est experte en tir à l’arc, en escrime, en jujitsu, en boxe et en autres formes de combat. Il utilise des cannes similaires à celles utilisées par Mocking Bird, une épée similaire à celle de l’arc et du carquois de Jacques Duquesne et Clint Barton.

Curiosité: Le personnage aura sa propre série sur Disney + sous le nom de Hawkeye. En tant qu’actrice, la société veut Hailee Steinfeld, bien que la situation soit compliquée.

