Katy Keene Guide du casting et des personnages | .

le Katy Keene Le casting dirige la dernière série Archie Comics de CW, qui sert de grande entrée de mi-saison du réseau à leur programmation déjà impressionnante. La comédie dramatique musicale est développée par Michael Grassi et Roberto Aguirre-Sacasa, l’esprit derrière Riverdale et Chilling Adventures of Sabrina. La toute nouvelle émission est présentée par Lucy Hale, vétéran de la télévision en réseau.

Katy Keene est une spin-off directe de Riverdale et se déroule quelques années après les événements de la série CW. Il suit un groupe de jeunes adultes aux yeux écarquillés et aux rêves encore plus grands alors qu’ils tentent de s’attaquer à des carrières émergentes à New York. Au centre se trouve Katy Keene, une créatrice de mode pleine d’espoir, et ses copains Josie McCoy, Jorge Lopez et Pepper Smith. Contrairement au destin et à la morosité qui affligent souvent la petite ville de Riverdale, Katy Keene prévoit d’être plus édifiante avec le faste et le glamour qui se présentent avec des opportunités.

Connexes: Riverdale et Sabrina sont-elles dans le même univers? C’est compliqué

Riverdale est actuellement au milieu de la saison 4. On ne sait pas si d’autres personnages feront leur apparition, Josie étant un personnage important de Katy Keene. Le casting de Katy Keene a déjà un ensemble en préparation, il n’est donc pas nécessaire que les camées de Riverdale relancent l’intérêt, mais il pourrait y avoir des croisements sur toute la ligne. Voici une ventilation de la distribution et des personnages de Katy Keene.

Lucy Hale incarne Katy Keene, le personnage titulaire au centre de la dernière série de l’Archieverse. Elle est décrite comme une jeune créatrice de mode en herbe essayant de se rendre à New York tout en travaillant dans un grand magasin. Avant de mettre en vedette sa propre série, le personnage de Hale a été présenté à Riverdale en tant que vieil ami de Veronica Lodge et s’inquiétait pour la santé de sa mère. Ce sera le troisième passage de Hale dans une émission de CW après son apparition dans Privileged and Life Sentence, mais son rôle le plus connu est sa représentation d’Aria Montgomery dans Pretty Little Liars. L’actrice mettra également en vedette quatre films en 2020, à commencer par Fantasy Island de Blumhouse.

Ashleigh Murray reprend son rôle de Josie McCoy, l’ancienne chanteuse de Josie and the Pussycats et personnage récurrent sur Riverdale. Depuis que Katy Keene est établie cinq ans après Riverdale, Josie vit maintenant à New York tout en poursuivant une carrière d’auteur-compositeur-interprète, c’est ainsi qu’elle rencontre Katy. En plus d’apparaître dans Riverdale depuis 2017, Murray est également apparu dans des émissions comme The Follow and Younger.

Jonny Beauchamp joue Jorge Lopez, un aspirant artiste de Broadway qui a pour objectif de développer sa carrière de dragster sous le nom de Ginger. Jorge, le fils d’un ancien interprète, est également le colocataire de Katy et Josie à New York. Le travail passé de Beauchamp comprend How to Make It in America, Penny Dreadful et Chicago PD.

Julia Chan dépeint un autre personnage d’Archie Comics, Pepper Smith, un ami de Katy qui a des aspirations dans le monde de la mode. Pepper serait la fille “It” avec toutes les relations dans la grande ville, mais elle détient également de nombreux secrets liés à son passé. Chan, qui était auparavant Julia Julia Ross, a travaillé en tant que co-animatrice sur Rookie Blue, Saving Hope, Gotham, Schitt’s Creek, BoJack Horseman et The Great Canadian Baking Show.

Lucien Laviscount comme Alexander Cabot: Le PDG de l’entreprise de son père qui veut rouvrir un label avec l’aide de Josie. Laviscount a précédemment travaillé sur Supernatural, Episodes, Scream Queens et Snatch.

Camille Hyde en tant que Alexandra Cabot: La sœur jumelle d’Alexandre et la vice-présidente principale de l’entreprise familiale essayant de gravir les échelons. Hyde est surtout connue pour son travail dans Power Rangers Dino Charge, American Vandal, Versus et M. Student Body President.

Zane Holtz comme K.O. Kelly: Le petit ami boxeur de Katy qui travaille comme videur et entraîneur personnel tout en espérant devenir le prochain champion poids welter du ring. Holtz sera reconnu pour son temps dans Make It or Break It et From Dusk till Dawn: The Series ainsi que dans le film The Perks of Being a Wallflower.

Katherine LaNasa dans le rôle de Gloria Grandbilt: Un personal shopper qui travaille dans le même grand magasin que Katy qui empêche ses employés de concevoir des vêtements. LaNasa est surtout connue pour son travail sur Three Sisters, Judging Amy, Two and a Half Men, Big Love et Longmire.

Bernadette Peters en tant que Miss Freesia: La figure de la mère de Pepper qui vit dans l’Upper East Side et enseigne à la jeune fille tout ce qu’il faut faire à New York. Peters est devenu célèbre en tant qu’interprète de Broadway et est récemment apparu dans des émissions comme The Good Fight, Mozart in the Jungle, Smash et Ugly Betty.

Daphne Rubin-Vega comme Luisa Lopez: La mère de Jorge qui était autrefois une Rockette mais qui dirige maintenant une bodega dans la ville. Rubin-Vega est une autre vétérinaire de Broadway connue pour son temps dans Rent et son travail d’acteur dans des titres comme Wild Things et Smash.

James Maslow comme Alan M. Mayberry: L’amour de Josie pour Katy Keene et un roadie. Mayberry a précédemment travaillé sur Big Time Rush et Sequestered en plus d’être un concurrent sur Dancing with the Stars.

Suivant: Chilling Adventures of Sabrina Season 3’s Riverdale Connections