Keanu Reeves ressemble d’abord à Neo

Il y a plusieurs mois, il a été annoncé que Matrice 4 Ce serait une réalité. Enfin, après tant d’attente, les premières images de Keanu Reeves interpréter Neo.

Après avoir annoncé Matrice 4 il y a plusieurs mois, nous avons enfin le premier aperçu de Keanu Reeves jouer le célèbre Neo. Les images proviennent du plateau de prise de vue et sont une excellente bouchée pour calmer l’anxiété jusqu’au jour de sa sortie.

Le 5 février, les habitants de San Francisco ont pu voir en direct comment le protagoniste et son réalisateur, Lana Wachowski, ils ont enregistré certaines des scènes de Matrice 4 à travers les rues de la ville américaine. Même si Keanu Reeves il semble toujours plus proche des films John mèche, la vérité est qu’il est déjà mis sur la peau de Neo

Dans cette optique, ainsi que le retour de Carrie-Anne Moss Comme Trinity, il ne peut pas être exclu que cette nouvelle histoire se déroule dans un espace temporel différent de celui qui a mis fin à l’histoire avec Matrix Revolutions. Quant à la première de Matrix 4, elle est prévue pour le 21 mai 2021.

Ce qui arrive dans Matrix 4 et son avenir

Dans ce nouveau film Matrix 4, Lilly Wachowski ne participera pas en tant que réalisatrice en raison de son travail de scénariste actuel dans la série Work in Progress. Pourtant, tel que collecté par Comic Book, Lana Wachowski continuera avec le , a avoué le créateur.

«Beaucoup d’idées que nous avons explorées Lilly et moi il y a 20 ans ils sont encore plus pertinents aujourd’hui. Je suis très heureux d’avoir à nouveau ces personnages dans ma vie et reconnaissant d’avoir une autre occasion de travailler avec mes magnifiques amis », a avoué le créateur.

De plus, dans le casting, il y aura également des variations et de nouveaux visages seront incorporés comme Priyanka Chopra, Jonathan Groff ou Neil Patrick Harris entre autres. En ce qui concerne Hugo Weaving, cela ne reprendra pas le rôle de Agent Smith

