Keith L. Williams & # 039; 10 meilleurs films et émissions de télévision, selon IMDb

Une nouvelle génération de jeunes acteurs domine à la fois le cinéma et la télévision. Il y a toujours des acteurs qui tentent de réussir dans l’industrie du divertissement, ce qui n’est pas une mince affaire, mais Keith L. Williams, 12 ans, a fait irruption dans l’entreprise.

Keith L. Williams est devenu un acteur établi malgré son jeune âge; il a également accumulé une admirable filmographie au cours de sa nouvelle carrière. Williams est surtout reconnu pour son rôle dans la comédie Good Boys de 2019, mais il est apparu au cinéma et à la télévision. Voici les 10 meilleurs rôles de Williams selon IMDb.

10 Sadie – 5,8

Ce drame de 2018 suit une jeune fille nommée Sadie dont le père est parti avec les militaires et dont la mère commence une nouvelle relation avec un autre homme. Sadie est déterminée à maintenir à tout prix la position de son père dans la famille. Pour saboter la romance florissante de sa mère, elle utilise des tactiques de guerre qu’elle a apprises de son père. Keith L. Williams fait une apparition dans le film en tant que Francis, un camarade de classe qui connaît la fille.

9 enseignants – 6,3

Il s’agit d’une série télévisée humoristique qui a été diffusée pendant 3 saisons de 2016 à 2019. La série suit un groupe d’enseignants de l’école Fillmore Elementary School qui essaient de façonner avec succès les jeunes esprits tout en essayant d’organiser leur vie chaotique. Les six enseignantes de la série, dont la personnalité et les problèmes sont très variés, ont une sorte d’amitié forcée en raison de leur situation. Le groupe dynamique de femmes crée une histoire toujours intéressante et comique.

Williams dépeint l’un des élèves du primaire, Rodney. Même si le rôle ne se produit pas régulièrement tout au long de la série, Rodney est un personnage percutant qui vole la scène chaque fois qu’il apparaît.

8 bons garçons – 6,7

Ce film de comédie sur la venue à l’âge de 2019 concerne trois garçons de 12 ans qui sont invités à leur première soirée de baisers. Le voyage des garçons est tout en descente après avoir abandonné l’école, alors qu’ils se lancent dans une aventure pour se préparer à la fête et réparer les dommages qu’ils ont causés.

Dans son rôle le plus reconnaissable à ce jour, Williams dépeint Lucas. Lucas, avec ses deux meilleurs amis, voulait juste passer un bon moment à la fête mais ils finissent par chercher un drone, être chassés par des adolescentes et voler accidentellement de la drogue.

7 Les célibataires – 6,8

Ce film retrace la vie d’un duo père-fils qui déménage dans une petite ville après la perte tragique de sa femme / mère. Le duo trouve du réconfort dans sa nouvelle vie et retrouve son lien de père et de fils. Williams fait une apparition dans le film en tant qu’enfant ennuyeux que rencontrent les personnages.

6 Selfie – 7.2

Cette série humoristique de 2014 n’a été diffusée que pendant une saison, mais a raconté l’histoire d’une jeune femme accro aux médias sociaux qui fait appel à un expert en marketing avec lequel elle travaille pour l’aider à se renommer. Lorsque la femme obsédée par elle-même, Eliza, se rend compte que sa vie existe uniquement en ligne et qu’elle n’a pas de vrais amis, elle veut changer les choses. Son collègue, Henry, d’autre part, ne participe pas aux médias sociaux et commence à lui apprendre à être une meilleure personne et présent dans le monde réel.

Williams a eu un rôle récurrent dans la série en tant que fils de Kevin, l’ami réticent d’Eliza et secrétaire du bureau. Pour devenir une meilleure personne, Eliza démontre ses améliorations en gardant Kevin pour son amie et il l’aide dans sa quête.

5 Suburgatory – 7.2

Cette comédie de comédie a été diffusée pendant trois saisons et suit un duo père-fille qui déracine leur vie à New York pour la banlieue après que le père se soit préoccupé du mode de vie de sa fille. La décision imprudente du père de déménager en fin de compte est une décision bénéfique pour leur lien familial et ils trouvent un vrai foyer dans leur nouvelle communauté.

Dans l’un de ses premiers rôles à la télévision, Williams a un petit rôle dans l’épisode “Les Lucioles” en tant que garçon nommé Miles.

4 Le dernier homme sur Terre – 7.3

Dans cette comédie post-apocalyptique, un homme très solitaire nommé Phil se déplace dans son camping-car et recherche d’autres survivants. Phil tient à espérer qu’il n’est pas la seule personne qui reste et est surpris de rencontrer un autre survivant, une femme. Cependant, lorsqu’il rencontre de plus en plus de gens, il a du mal à s’adapter et ses relations se compliquent.

Keith L. Williams avait un rôle récurrent dans la série en tant que survivant nommé Jasper. Jasper est un enfant unique qui apparaît plusieurs fois dans un costume de super-héros et rejoint le groupe de survivants. Les survivants voyagent ensemble pour essayer de trouver des signes de civilisation.

3 Plaisanterie – 8,0

Cette comédie tragique suit la vie d’un homme qui dépeint M. Pickles, l’incarnation de la gentillesse qui donne de la sagesse à la jeunesse américaine dans son émission de télévision. Le spectacle de ses enfants consiste à répandre la gentillesse et M. Pickles est l’homme avec toutes les réponses.Ainsi, lorsque les dures réalités de la vie commencent à l’affecter, il a du mal à gérer sa nouvelle réalité.

Williams incarne Jimmy qui joue dans la vedette de Mr. Pickles dans l’épisode “Bye, Mom”.

2 Les Goldbergs – 8.3

La série est une sitcom de longue durée basée sur la vraie famille du créateur de spectacles Adam F. Goldberg et a commencé en 2013. La série se déroule à Jenkintown, en Pennsylvanie dans les années 1980 et montre les hijinks loufoques de la famille, qui reflètent la maison de la famille vidéos. Après la famille Goldberg qui comprend: Beverly la surprotectrice “Smother”, Murray le père unique, Erica la it-girl, Barry le frère spastique, Adam le cinéaste en herbe et Pops le grand-père toujours sage.

Keith L. Williams apparaît dans l’épisode “Couple Costume” comme un trick-or-treater déguisé en Kermit qui terrorise la maison Goldberg quand ils manquent de bonbons. Williams dépeint le personnage avec son attitude standard et sass qui peuvent être vus dans un certain nombre de ses rôles.

1 Cora – 9,4

Ce court métrage de 2015 parle d’une mère afro-américaine vivant en 1966 à Memphis, Tennesse, alors qu’elle lutte contre le racisme et son mari violent. Alors qu’elle endure ses difficultés, elle s’occupe également des clients de son restaurant, Cora’s Place.

Keith L. Williams décrit Kevin, le fils de Cora, dans ce court métrage étudiant bien commenté.

