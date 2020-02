Kelly Marie Tran a évoqué la disparition de son personnage

Nouvelles de la saga Star Wars Partager

Dans Star Wars 9, nous avons vu comment Kelly Marie Tran est apparue dans très peu de scènes du film. Après son rôle presque principal dans The Last Jedi, l’actrice n’a pas donné la finale qu’elle méritait à Rose Tico. Récemment, il a parlé de cette décision prise par J.J. Abrams

En décembre 2019, il a atteint les salles de cinéma Star wars 9, un film qui a suscité de grandes attentes chez les fans mais qui en a rencontré très peu. Mis à part la critique, un détail a retenu beaucoup l’attention sur la bande de J.J. Abrams et ce fut la faible participation de Rose Tico, le personnage joué par Kelly Marie Tran.

Après la haine que son personnage a reçue des fans les plus toxiques après Star Wars: The Last Jedidans Star wars 9 son personnage laisse moins de deux minutes, ce qui a fait que les partisans qui ont apprécié le personnage ont été perdus d’une aventure plus longue par Rose Tico. Récemment Kelly Marie Tran Il en a parlé et l’a fait lors d’une interview pour MTV lors du tapis rouge d’Oscar 2020.

«’Le dernier Jedi était mon premier film, donc je pense que je commence maintenant à réaliser que lorsque vous êtes impliqué dans quelque chose de ce calibre, beaucoup de gens travaillent pour faire quelque chose par amour et, quoi que vous fassiez, il y aura toujours les gens qui ne sont pas satisfaits de cela », a déclaré l’actrice. «Je pense que la meilleure leçon que j’ai apprise est de savoir comment s’amuser et être présent sur le moment. C’est pourquoi je suis vraiment reconnaissant d’en faire partie. »

Vous êtes-vous mis en colère contre la décision prise par J.J. Abrams?

Le journaliste a également profité de l’occasion pour demander Kelly Marie Tran qu’avez-vous pensé de la fin de son personnage Star wars 9. Bien sûr, l’actrice non seulement ne voulait pas critiquer la façon dont Rose Tico avait été traité par le réalisateur, mais bien au contraire: «Je pense que je suis vraiment surpris par la façon dont J.J. (Abrams) a pu clore toutes ces histoires incroyables, car il y avait tellement de personnages “, a expliqué l’actrice et a ajouté”J’ai réalisé qu’à la fin de la journée, je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi et qui est vraiment spécial“.

