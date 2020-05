Ken Burns critique le contrôle que Michael Jordan avait dans The Last Dance

Dimanche dernier, le 19 avril, les docuseries The Last Dance sont arrivées sur Netflix (et sur la chaîne ESPN), qui capture les Chicago Bulls lors de leur saison NBA de 1997 à 1998. La série a recueilli des critiques positives. Cependant, tout n’a pas été des flocons de miel pour la production, car récemment, Ken Burns, célèbre réalisateur de documentaires, a partagé son opinion sur les épisodes et n’est pas très bon.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Burns, auteur du documentaire primé Baseball, a déclaré que ESPN avait conclu un accord avec Michael Jordan pour produire les chapitres. où la Jordanie avait beaucoup de contrôle, une question qu’il «ne ferait jamais, jamais, jamais» dans une de ses œuvres.

“Je pense que cela va dans la direction opposée de l’endroit où nous devons aller. Si vous vous trouvez influencer le simple fait que [el documental] fait, cela signifie qu’il y a certains aspects que vous ne voulez pas aborder, c’est pourquoi ils ne devraient pas être là. Ce n’est pas une bonne façon de faire du journalisme et ce n’est pas une bonne façon de faire l’histoire, c’est ce que je fais. “

Ken Burns n’est pas le seul à penser cela. La carrière de Jordan n’a pas été sans rivalités, et l’une des frictions les plus médiatisées de l’athlète est celle qu’il a eue depuis longtemps avec Reggie Miller, un tireur qui a joué avec les Indiana Pacers tout au long de sa carrière NBA, qui a duré une total de 18 ans. Dans un récent discours, Miller a confirmé qu’il ne voulait faire partie d’aucun des 10 chapitres qui composent l’audiovisuel, mais a reçu des pressions pour le faire.. Voici ce qu’il a dit:

“Je ne voulais pas. J’ai eu du mal à ne pas participer, mais les membres de la ligue m’ont obligé à participer. Je répondrais: “Non, sors d’ici, je ne veux pas en faire partie.” »

En outre, il a déclaré:

“Si je le vois, je le frapperai. Il y a beaucoup de choses inachevées, des choses que nous ne nous sommes jamais dites. Je ne dis pas que c’était une grande rivalité, car je devrais être dans les mêmes circonstances que lui, mais j’aimais ces combats. Beaucoup s’inclinent devant lui, mais je ne le ferai jamais, pas pour lui.

Ce documentaire sur Michael Jordan a soulevé des questions dans le domaine du sport, car on pense que les anecdotes qui y sont présentées ont été méticuleusement supervisées par le joueur avant d’être approuvéess pour publication.

Que nous réservent les prochains épisodes?