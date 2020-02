Kendall Jenner révèle sa collaboration avec Kylie Cosmetics

Kendall Jenner de Garder les Kardashians a révélé sa prochaine collaboration avec Kylie Cosmetics. Le mannequin statuesque est apparu sur The Ellen Degeneres Show et a fait allusion à la nouvelle gamme de produits avec la société de sa sœur milliardaire.

n 2014, ils se sont associés et ont sorti leur roman pour jeunes adultes, Rebels: City of Indra. Ils ont poursuivi cet effort en 2015 avec une ligne de mode appelée Kendall + Kylie. Seule, Kylie a amené ses autres frères et sœurs dans le giron, créant des partenariats stratégiques avec eux via ses différents canaux de commerce électronique. Ses soeurs et sa fille Stormi ont chacune des produits de maquillage pour les honorer. Les chaussettes Arthur George de Brother Rob ont bien fonctionné sur son site Kylie Jenner Shop. Même la maman Kris Jenner a figuré en bonne place dans les marchandises vendues par le jeune magnat.

Au cours de son entretien avec l’animateur de talk-show, elle a mis en lumière tout, du départ annoncé de la sœur aînée Kourtney de l’émission de téléréalité à succès de la famille, à ses publications sur les réseaux sociaux très populaires, à son prochain lancement de produit avec Kylie. Peu de détails ont été publiés sur le contenu de la ligne à l’époque. Pourtant, Kendall a avoué qu’elle devait attendre pour participer à l’action Kylie Cosmetics en raison d’un engagement de travail préalable. La mannequin de 24 ans a également révélé qu’elle faisait déjà la promotion des produits à sa manière. Basée sur le look de Kendall sur The Ellen Show et un vlog de sneak-peek que les sœurs ont publié depuis, la collection contiendra une palette de fards à paupières, des rouges à lèvres et des couleurs dans des tons nude pour un visage glamour mais naturel – similaire au maquillage signature de la sœur aînée Kim style. Une récente publication sur Instagram a révélé que sœur Kylie avait choisi des logos pour la collection capsule, ainsi que des mises en page publicitaires et des échantillons de couleurs – consultez la publication ci-dessous:

Jenner a révélé à Ellen: “Nous n’en avons pas encore fait.” Elle a poursuivi: “Je suis la dernière sœur ou le dernier membre de la famille, je pense. J’ai déjà eu un contrat avec une autre entreprise de maquillage. Alors maintenant, je peux le faire.” Kendall a également dévoilé à quoi ressemblerait la collection – car elle la portait lors de son apparition à Ellen. Elle a expliqué que puisqu’elles sont toutes les deux filles de Kris Jenner et Caitlyn Jenner, “nous allons vraiment grand parce que je suis de son sang.”

Les fans attendent toujours avec impatience cette nouvelle entreprise des talentueuses sœurs Jenner. Kendall est absolument le visage parfait pour la collection, car elle ressemblait à un million de dollars dans le spectacle Ellen. Ses lèvres ultra brillantes présentaient la couleur nude qu’elle portait et complétaient également ses couleurs de fard à joues et de yeux. Kendall est l’un des modèles les plus réussis du jeu, mais elle a encore suffisamment de liens avec ses proches pour continuer ses apparitions sur L’incroyable famille Kardashian ainsi que de s’intéresser à leurs efforts et vice versa. Étant donné que cette famille a été d’énormes partisans de la transmission de la richesse générationnelle, il sera également amusant de voir ce que Stormi, Chicago, Penelope, North, True et les autres enfants font s’ils héritent de ces merveilleuses entreprises. En ce qui concerne l’offre Kendall X Kylie, les passionnés de Kylie Cosmetics devraient attendre jusqu’au 30 novembre pour mettre la main sur la ligne de Kendall.

