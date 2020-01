Kenobi est-il en difficulté? | 411MANIA

Cela ne se sentirait pas complet sans un drame de Star Wars faisant la une des rumeurs et des controverses.

Grâce à un site Web qui ne sera pas nommé, Kenobi est dans la presse depuis une semaine environ et pas dans le bon sens.

Peut-être que la force n’est pas aussi forte avec celle-ci.

Une fausse alarme a sonné qui a déclenché une panique parmi les fans que Kenobi de Disney + était en grande difficulté. Après que cela a été démystifié, nous avons maintenant le mot que l’écrivain de la série Hossein Amini n’est plus attaché au projet. On dit que Disney veut réviser les scripts et que la pré-production à Londres est suspendue, la production étant retardée d’août 2020 à janvier 2021.

Ewan McGregor, qui reprendra son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la série, a déclaré à Variety que les changements n’étaient “pas vraiment aussi dramatiques que cela puisse paraître”.

McGregor était à un événement de presse Birds of Prey et a été interrogé sur les changements. L’acteur a confirmé le retard, mais semblait ne pas s’engager sur les scripts en difficulté.

“Ouais, nous venons de pousser le tournage au début de l’année prochaine”, a déclaré McGregor. «Les scripts sont vraiment bons. J’ai vu 90% de l’écriture. Il y avait toutes ces conneries sur [there] être des différences créatives et tout ça. Rien de tout cela vrai; ils ont juste repoussé les dates. »

McGregor a ajouté: “L’épisode IX est sorti, tout le monde a eu plus de temps pour lire les choses qui avaient été écrites, et ils avaient l’impression qu’ils voulaient travailler plus dessus, alors ils ont glissé le tournage.”

C’est possible.

Avec Mandalorian qui se porte si bien, Disney repensait-il les choses? Pendant un moment, Lucasfilm a semblé déterminé à précipiter des projets vers les théâtres et la télévision, mais semblait avoir reculé sur ce point. En voulant garder le cap avec la bonne volonté apportée par Mandalorian, un ralentissement était peut-être nécessaire pour modifier les choses ici et là.

Qu’est-ce que tu penses?