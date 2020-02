Kevin Feige de Marvel exprime Thanos dans The Simpsons Avengers: Endgame Parody

Kevin Feige de Marvel exprime une imitation de Thanos dans une parodie Avengers: Endgame pour un prochain épisode de Les Simpsons. La série animée bien-aimée a pris une multitude de parodies de films au cours de ses 30 ans sans précédent, mais n’a pas encore jeté son dévolu sur l’univers cinématographique Marvel. Kevin Feige est le président de Marvel depuis 2007, inaugurant une véritable renaissance de super-héros MCU qui a abouti à la grande finale qui était Avengers: Fin de partie.

Il est logique que Feige exprime un méchant personnage de Thanos dans un prochain épisode des Simpsons, intitulé “Bart le mauvais garçon”. L’épisode, taquiné avec une affiche parodique épique Avengers / Simpsons, présente Bart exploitant le pouvoir de potentiellement gâcher un film de super-héros très attendu avant sa première. Bart voit accidentellement le film, une parodie d’Avengers: Fin de partie avant sa sortie en salles, et exploite à son avantage ses puissantes connaissances préalables avec un effet hilarant.

Dans le clip d’aperçu de Fox, publié sur YouTube, Feige exprime Chinnos, une parodie de Thanos qui menace de détruire le monde avec son inévitable application apocalyptique. Feige fait une admirable voix de Josh Brolin-esque Thanos. Cependant, le clip prend soin de ne pas révéler si le public du cinéma qui regardait Chinnos avait au préalable gâté le film par les ébats de Bart. Découvrez la vision de Feige sur Thanos ci-dessous:

Les réalisateurs de fin de partie, Joe et Anthony Russo, apparaissent également dans l’épisode, incarnant des cadres de cinéma stressés désespérés pour empêcher Bart de gâcher leur film. Les Simpsons ont eu de nombreuses guest stars célèbres, et l’inclusion des Russos et Kevin Feige est sûre de faire un autre épisode mémorable. Après tout, peut-être que si le véritable MCU Thanos pensait créer une application pour détruire le monde, il aurait peut-être réussi sa mission diabolique d’éliminer la moitié de la vie dans l’univers. La série animée fait toujours un travail fantastique pour suivre le temps (et a une capacité étrange à prédire les futurs événements de la vie réelle.)

Les Simpsons, trente ans et plus, sont en partie dus à la capacité de la série à suivre son temps de manière comique. Alors que certains fans ont déclaré que le spectacle devrait mettre fin à sa diffusion en raison de sa baisse constante de la qualité, beaucoup regardent toujours chaque semaine. Peut-être pas par coïncidence, les Simpsons et Avengers: Fin de partie sont disponibles pour diffuser sur l’application Disney + (bien que de nombreux fans aient été contrariés, l’application a gâché certaines des blagues de l’émission en raison du rapport d’aspect asymétrique.) Malgré les problèmes, Les Simpsons vont encore fort et le seront probablement pour les années à venir. “Bart the Bad Boy”, semble être un autre exemple d’une parodie classique des Simpsons, avec une touche amusante MCU.

