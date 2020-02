Kevin Feige pensait que son combat pour un film féminin MCU pourrait coûter son travail

Univers cinématographique Marvel La star Mark Ruffalo a révélé des détails sur le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, et son combat pour un film de super-héros dirigé par des femmes. Le voyage vers le premier film mettant en vedette des femmes a été long pour le MCU. En fait, malgré toutes les bonnes intentions qu’ils ont pu avoir, le DCEU les a battus avec Wonder Woman en 2017. Marvel a ensuite sorti Ant-Man and the Wasp en 2018, qui est devenu le premier film du studio avec le nom d’un personnage féminin dans le titre. Cependant, à ce moment-là, aucune femme du MCU n’avait dirigé seule un film.

Cela a changé lorsque Marvel a sorti Captain Marvel avec Brie Larson l’année dernière, un film que beaucoup ont vu venir longtemps. Heureusement, le MCU ne prévoit pas de ralentir sa pression pour les films dirigés par des femmes. Le film Black Widow tant attendu, dont beaucoup pensaient qu’il se passerait avant Captain Marvel, sortira enfin en mai. Il présentera le retour de Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff / Black Widow et explorera son temps entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Il présentera également au public deux nouvelles Black Widows à Rachel Weisz et Florence Pugh.

Dans une interview avec The Independent, Ruffalo a relayé ce que Feige lui avait dit à propos de son combat pour un film MCU dirigé par des femmes, expliquant: «Quand nous avons fait les premiers Avengers, Kevin Feige m’a dit:« Écoutez, je ne serai peut-être pas ici demain. Ike [Isaac Perlmutter, Disney’s largest shareholder at the time] ne croit pas que quiconque ira dans un film de super-héros mettant en vedette des femmes. Donc, si je suis toujours là demain, vous saurez que j’ai gagné cette bataille. “” Ruffalo a également rendu hommage à Feige pour avoir poussé le problème, en disant: “Il a changé tout l’univers Marvel. Nous avons maintenant un super-héros gay en route, nous avons des super-héros noirs, nous avons des super-héros féminins … Aucun autre studio n’est aussi inclusif à ce niveau. “

Comme l’a dit Ruffalo, Marvel s’efforce certainement de renforcer l’inclusion à la fois dans ses films et dans les émissions de télévision à venir pour Disney +. Les deux films à venir, The Eternals and Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings, présenteront divers moulages. En fait, Shang-Chi aura un casting presque entièrement asiatique. Du côté de la télévision, plusieurs des émissions Disney + MCU seront dirigées par des femmes, dont la plupart apparaîtront également dans de futurs films. Une série She-Hulk est en préparation, tout comme Mme Marvel. Elizabeth Olsen sera également co-vedette de WandaVision plus tard cette année en tant que personnage, Scarlet Witch.

Bien que de nombreux fans aient estimé qu’il avait fallu trop de temps pour que Marvel publie enfin un film dirigé par une femme MCU, il est rassurant d’entendre à quel point Feige était passionné par l’idée dès le début. De plus, il est clair que le studio fait des efforts pour corriger les torts passés en matière d’inclusion. Il faudra malheureusement beaucoup de temps avant que les films représentent fidèlement le monde, mais au moins l’un des plus grands studios du monde essaie de jouer son rôle. Espérons que les fans verront encore plus MCU films dirigés par des femmes dans les années à venir.

Source: The Independent

