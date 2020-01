Kevin Feige pense à une nouvelle série Marvel pour ABC

Avec plusieurs séries à différents stades de développement pour Disney + et une lente décélération du contenu Marvel sur d’autres plateformes, cela donnait l’impression que Kevin Feige et l’équipe Marvel avaient l’intention de donner l’exclusivité à la chaîne de streaming Disney, mais ce ne serait pas le cas. Selon le président de ABC, Karey Burke, la chaîne a entamé des conversations avec Kevin Feige pour créer une nouvelle série basée sur les bandes dessinées de l’éditeur.

Dans les déclarations de Burke: “Nous aimons nos partenaires Marvel et nous sommes tristes de voir le SHIELD disparaître, cela a été une grande partie de notre histoire. Nous sommes impatients de travailler avec Kevin Feige et maintenant nous sommes au début de conversations avec lui sur la façon dont il peut être un nouveau programme Marvel et ABC. “

ABC héberge depuis des années des séries comme «Agents Of SHIELD» (qui se termine cette année) ou «Agent Carter» (déjà terminé), devenant la principale plate-forme pour diffuser du contenu Marvel avec Netflix. Mais après la stagnation de la dernière série sur les différentes plateformes, tout indique que l’équipe Marvel s’est concentrée uniquement sur le nouveau Disney +.

Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle sur le personnage de Marvel qui pourrait faire le saut sur le petit écran, bien qu’il soit clair que Disney et Marvel ne limiteront pas leur contenu de super-héros à Disney +.