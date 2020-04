Kevin Smith déclare que Harvey Weinstein a retenu les redevances aux commis

La carrière de Kevin Smith a commencé par travailler avec Harvey Weinstein, et dans une nouvelle interview, il dit que Weinstein a refusé de payer des redevances sur les commis. Smith s’est entretenu avec Variety pour discuter de son documentaire en attente, qui examine sa vie personnelle et professionnelle, au cours de laquelle Smith a déclaré qu’il n’aurait jamais travaillé pour Weinstein s’il avait su que le producteur était un prédateur sexuel.

Smith, qui avait précédemment déclaré que Weinstein avait tenté de se remettre de son bon côté une semaine avant que les plaintes contre le producteur ne soient rendues publiques en faisant flotter l’idée d’une suite Dogma, a révélé que Weinstein avait refusé de payer les redevances promises pour le film en prétendant que il n’avait pas encore atteint de marge bénéficiaire. Vous pouvez voir les faits saillants de la discussion ci-dessous:

À propos de Harvey Weinstein dans le documentaire: «La partie Harvey du documentaire a été l’une des dernières choses qui a fait son entrée dans le film. Je me souviens de la première passe du film. C’était merveilleux. Mais il n’y avait aucune mention de lui. Et il y avait une idée que peut-être que l’histoire serait terminée à ce moment-là et doit-elle faire partie de votre histoire? Mais après avoir regardé le doc sans aucune mention de lui dedans, c’était comme – enfin, blanchir à la chaux. C’était comme s’il manquait quelque chose. Vous ne pouvez pas raconter cette histoire de conte de fées sans mentionner le monstre. Et donc cette interview est venue après. Je pense que ce serait bizarre si nous ne le mentionnions pas. “

Ne pas avoir été payé par Weinstein pour les commis: «Il était connu pour cela. Je l’ai rencontré. Et je n’ai toujours pas d’argent. Mais tu dois comprendre que je ne me suis jamais soucié de l’argent. Toute ma carrière, mes représentants étaient comme: “Vous êtes censé faire beaucoup plus.” L’argent n’a jamais été une motivation pour moi. Je le sais bien. Ils ont acheté des commis pour 227 000 $. Et le film est sorti et a fait 3 millions de dollars au box-office et tout ça. Et il nous a fallu sept ans pour voir le bénéfice de ce film. Pendant sept ans, ils ont dit: «Non, le film ne fait toujours pas de profit.» Et nous étions comme «Comment?»…

«Je me souviens que John Sloss, mon avocat, avait dit:« C’est fou. Nous devons les auditer. »Et j’ai dit:« Non, je ne peux pas auditer les gens avec qui je travaille. C’est dégoutant. »Et nous ne les avons jamais audités pendant des années avant Clerks 2. Et puis nous les avons audités des années plus tard et nous avons obtenu beaucoup d’argent. Si j’étais un meilleur homme d’affaires, je serais allé chercher plus d’argent. Mais c’était comme – «Oh, ça y est. C’est leur processus. Et pour être honnête, j’ai travaillé dans des studios et ils ont beaucoup plus de paperasse et vous pouvez voir où va chaque centime. Mais la nature de cette entreprise est que tout le monde veut garder autant d’argent que possible. »

Pourquoi il a continué à travailler pour Weinstein après cela: «Parce que j’ai été payé d’avance pour chaque film. Croyez-moi, je ne pleure pas pauvre. Et j’ai obtenu des salaires ridicules en augmentation. Au moment où j’ai fait «Zack et Miri Make a Porno», je pense avoir gagné entre 5 et 6 millions de dollars. Alors allez, c’est ridicule. Mais c’était mon salaire. L’argent initial était tellement bon. Je n’ai jamais dit: “Hé mec, où sont ces nickels et ces dix sous à l’arrière-plan?” Vidéo maison, c’étaient des mines d’or. C’est vraiment pourquoi ils m’ont gardé. “