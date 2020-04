Kevin Smith dit qu’il a écrit une partie pour Chris Jericho dans Moose Jaws

La collaboration de Kevin Smith avec Chris Jericho se poursuit, car il a écrit une partie pour Jericho dans son prochain film d’horreur Moose Jaws. Smith, qui a réalisé Jericho dans Jay et Silent Bob Reboot et la prochaine anthologie d’horreur Killroy Was Here, est apparu sur le stream Saturday Night Special de Jericho le week-end dernier et a noté qu’il avait retravaillé un rôle dans le film pour l’ancien champion du monde AEW.

Smith a déclaré à Jericho: «Cette semaine, j’ai eu une réunion Zoom avec des gens merveilleux et le ballon a bougé. Rien d’officiel à déclarer, mais comme je peux maintenant – si nous sortons à nouveau dehors, je peux voir un avenir avec un élan en caoutchouc. Alors toi [Jericho] sont dans ce film. Lorsque cela se produit, vous êtes une grande partie. “

Il a poursuivi: «Après avoir fait Killroy ensemble, le prochain brouillon de Moose Jaws que j’ai fait, je me suis dit:« Je réécris totalement cette partie pour le f ** king Jericho, mec. Parce que je me disais: «Il est tellement antic, il pouvait tellement retirer ça» et s ** t. Vous avez donc un rôle de tueur à Moose Jaws, mon ami. “

Moose Jaws est la troisième partie de la trilogie de la comédie d’horreur «True North» de Smith qui a commencé avec Tusk et s’est poursuivie avec Yoga Hosers. Smith a décrit le film comme «Mâchoires, mais avec un orignal», un animal que Jéricho a décrit comme «l’un des animaux les plus dangereux du monde… pas de blague. Je viens du Canada, j’ai vécu à Albert pendant dix ans. Si vous allez à Banff, qui est l’endroit où les gens vont avant de faire du ski… parfois, les orignaux descendent simplement la rue principale f ** king. Et quand l’orignal descend la rue principale, tout le monde y entre. »

