Kevin Smith dit qu’il a eu la chance de diriger la chasse de bonne volonté mais qu’il a réussi

Kevin Smith est peut-être connu pour ses films View Askewniverse, mais il a révélé qu’il aurait pu être connu comme le réalisateur de Good Will Hunting. Smith a raconté l’histoire lors de sa récente interview avec Variety de la façon dont Harvey Weinstein lui avait offert le script après que Matt Damon et Ben Affleck lui aient apporté, et que Weinstein lui avait offert le film.

“Je ne pense toujours pas que je serais bon à faire de la chasse au bon vouloir”, a déclaré Smith. «Même 22 ans plus tard. Gus [Van Sant] savait exactement quoi faire avec ça. Harvey, à un moment donné, quand j’ai apporté le script, il était comme, “Pourquoi ne le dirigez-vous pas? Vous connaissez les garçons. “Et les garçons étaient comme,” Oh mon Dieu! Vous le dirigez. “Ils venaient de Castle Rock et Andy Scheinman voulait le diriger, et je pense qu’ils étaient comme n’importe qui sauf Andy Scheinman.”

Il a poursuivi: «Je regarde ce film aujourd’hui et il me donne encore des frissons f-king, et la scène où il va frapper à la porte me fait pleurer. Je n’avais pas assez de talent pour réussir. Même maintenant, je ne pense pas que je le fais. J’étais heureux de les aider à faire leurs trucs. Et pouvez-vous le croire? À un moment de ma vie, j’ai eu assez de jus pour aider quelqu’un d’autre? Mais j’ai toujours été là pour raconter mes histoires »

Good Will Hunting a été réalisé par Van Sant et est devenu un succès pour Miramax à la fois de manière critique et commerciale, avec 225,9 millions de dollars dans le monde contre un budget de seulement 10 millions de dollars et sept nominations aux Oscars (avec deux victoires). Il a finalement réalisé une suite (ou une scène illustrant la réalisation d’une suite parodique) dans Jay & Silent Bob Strike Back)