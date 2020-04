Kevin Smith lance le service de livraison de Mooby à Los Angeles au profit d’une œuvre caritative

Kevin Smith est sur le point de lancer un service de livraison de sa chaîne de restauration rapide fictive Mooby pendant une semaine au profit d’une œuvre caritative. Smith a posté lundi sur son compte Instagram pour annoncer qu’il lancerait le service de livraison le 19 avril, jusqu’au 25 avril.

Le service sera disponible exclusivement par le biais de Postmates avec l’argent récolté au profit de No Us Without You, un organisme de bienfaisance qui fournit de la nourriture aux familles des employés de restaurants sans papiers pendant la pandémie actuelle. Ce sera un aperçu d’une boutique éphémère qui sera disponible plus tard cette année.

Depuis que j’ai introduit pour la première fois le fast-food fictif dans mes films, les gens ont dit: “Vous êtes nul au cinéma, alors ouvrez un Mooby!” Maintenant, les gens qui ont fait @savedbythemax construisent le @moobyspopup – un restaurant IRL à Los Angeles qui ouvrira plus tard cette année, en fonction de la pandémie! Mais pour avoir un aperçu de ce qui va arriver, un repas Mooby sera disponible pour livraison à Los Angeles via @postmates à partir de CE DIMANCHE et jusqu’au 4/25! Nos repas Mooby à emporter comprennent le «Sandwich à la lasagne désordonné de Mooby» avec un côté de «Hater Totz» et de «Bretzels enrobés de chocolat» pour le dessert! Et pour votre «surprise jouet», nous incluons une carte de redémarrage dédicacée de moi, qui permettra également au porteur de se placer au premier rang lorsque le pop-up sera enfin ouvert au public! Et nous reversons le produit à @nouswithoutyou (fournissant des repas aux familles dans le besoin effectué par Covid 19).

Si vous avez déjà vu #dogma, ou #jayandsilentbobstrikeback, ou # clerks2, ou #jayandsilentbobreboot, vous avez vu de fausses personnes manger dans un faux joint de restauration rapide! Maintenant, SOYEZ une fausse personne qui mange de la vraie nourriture d’un vrai restaurant! Un grand merci à @heyitsderekberry et aux gens #savedbythemax pour avoir réalisé un rêve stupide! Suivez @moobyspopup et pendant les hautes vacances du 4/20, vivez le slogan de Mooby “Je le mange!” (Les repas Mooby seront préparés par le chef @royce_burke et l’équipe @secret_lasagna. Des quantités limitées par jour, qui seront toutes offertes premier arrivé, premier servi. Heures 12 h à 20 h. Suivez @MoobysPopUp pour plus d’informations!)

