Kevin Smith n’est pas d’accord avec une théorie des Avengers: Fin de partie

Kevin Smith n’est pas d’accord avec une théorie sur une scène clé dans Avengers: Fin de partie

Dans l’une des scènes les plus célèbres de Avengers: Fin de partie, le docteur Strange lève son index sur Tony Stark, qui se sacrifie alors en volant les gemmes de l’infini pour effacer Thanos de l’existence.

L’interprétation la plus courante de cette scène est que le geste du docteur Strange était destiné à dire à Stark que c’était le “one shot” des Avengers pour arrêter le Mad Titan, appelant une conversation antérieure entre les deux héros. Cependant, le directeur de Jay et Bob le redémarrage silencieuxKevin Smith a partagé sa propre théorie à ce sujet.

“L’un des meilleurs moments que j’ai vus en 48 ans de regarder (et même de faire) des films”, a déclaré Smith sur Twitter à propos de la scène. “J’adore le fait que Tony ait brisé Thanos. Mais Strange levant un doigt: je suppose que cela signifie «Et c’était notre seule chance», d’où le sacrifice de Tony. »

L’un des meilleurs moments que j’ai jamais vus après 48 ans de visionnage (et même de réalisation) de films. J’adore que Tony ait cassé AT Thanos. Mais Strange levant un doigt: je suppose que cela signifie «Et c’était notre seule chance» – d’où le sacrifice de Tony. Quelqu’un d’autre a une lecture différente à ce sujet? https://t.co/zh7a7fUDaM – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 avril 2020

Alors que Kevin Smith propose une théorie différente, la plupart des commentateurs de son post Twitter semblent être en désaccord avec l’évaluation du réalisateur.

Dans l’univers cinématographique Marvel, Stephen Strange / Doctor Strange et Tony Stark / Iron Man sont joués par Benedict Cumberbatch et Robert Downey Jr., respectivement. Alors que Avengers: Fin de partie a montré la fin de Tony Stark, le docteur Strange reviendra dans Docteur Strange et le multivers de la folie.

Kevin Smith est connu pour son travail sur des films de comédie tels que Clerks de 1994 et Jay et Silent Bob Strike Back de 2001. Il travaille actuellement sur une suite de ses films, Mallrats et Clerks II, dont aucun n’a une date de sortie fixe. .