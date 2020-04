Kevin Smith révèle que Disney a annulé la série épique qu’il préparait

Le scénariste, producteur et réalisateur Kevin Smith devait commander une série spectaculaire pour la plateforme de streaming Disney +.

Il y’a deux ans, Kevin Smith Il a partagé sur les réseaux sociaux qu’il avait achevé ce qu’il décrivait comme un “grand concert d’écriture” traitant de “l’IP la plus massive avec laquelle ils m’ont permis de jouer”. Maintenant, nous savons ce qu’était ce projet et, malheureusement, il ne prendra pas vie après tout.

Kevin Smith est allé sur Twitter pour révéler qu’il avait travaillé sur une série de The Kingdom Keepers (The Guardians of the Kingdom) pour Disney +, mais que le projet a finalement été annulé par un cadre.

«C’était merveilleux d’écrire cela il y a 2 ans. Il était prévu comme l’un des premiers spectacles à être lancé dans ce qui allait devenir Disney +. Puis un nouvel exécutif a repris l’application et tué The Kingdom Keepers. Il a dit que nous utilisons trop de propriétés Disney dans un même projet, car chaque personnage du parc prend vie. »

Qu’est-ce que The Kingdom Keepers?

Pour ceux qui ne connaissent pas, The Kingdom Keepers est une série de romans Ridley Pearson qui suit cinq adolescents qui travaillent comme hôtes holographiques des parcs à thème Disney de jour, mais la nuit, combattez avec les méchants de Disney pour éviter qu’ils prennent le contrôle du parc, de l’entreprise et du monde. Nous parlons donc que nous pourrions voir à la fois Mickey et Minnie, mais aussi des personnages de Star Wars, Pixar ou Marvel. Quelque chose de similaire à ce que proposait le film d’animation Ralph brise Internet (2018).

Cela dit, bien que Kevin Smith soit clairement déçu que son projet n’ait pas progressé, il a également partagé le côté positif. L’exécutif qui a annulé The Kingdom Keepers, nommé Per Smith, a également donné le feu vert aux spectacles Star Wars et Marvel à Disney +. Des programmes dont le réalisateur se déclare fan inconditionnel.

“L’exécutif de Disney + a peut-être supprimé The Kingdom Keepers, mais c’est aussi le gars qui a dit:” Faisons des spectacles de Star Wars et Marvel Studios! “Donc, autant que j’aurais aimé faire mon spectacle, je suis beaucoup plus heureux de regarder The Mandalorian et moi ne pouvons pas attendre WandaVision », a écrit Kevin Smith.

