Killing Eve: 5 meilleurs épisodes de la série (et 5 pires) (selon IMDB)

Killing Eve est devenu l’une des émissions les plus discutées à la télévision en ce moment et il devrait faire son retour prévu avec la saison 3. La série suit un agent du MI6 nommé Eve (Sandra Oh) qui joue à un jeu de chat et -mouse avec un assassin mortel Villanelle (Jodi Comer). Progressivement, leur relation se développe de manière inattendue.

CONNEXES: Killing Eve: chaque personnage principal, classé par intelligence

Le film mélange sensations fortes avec humour d’une manière unique et fantastique. Les personnages sont également fascinants, et l’histoire vous laisse deviner. Reprenez connaissance avec cette série spectaculaire avec le meilleur et le pire épisode de Killing Eve, selon IMDb.

10 meilleurs: Nice Face (8.7)

Il peut être difficile de livrer un premier épisode réussi d’une série. Vous devez mettre en place autant de personnages et d’histoires tout en engageant le spectateur pour qu’il continue à regarder. Killing Eve parvient à être captivant et divertissant dès la sortie de la porte.

“Nice Face” démarre parfaitement la série, présentant Eve et Villanelle de manière intéressante et les mettant sur une trajectoire de collision. L’émission trouve cet équilibre délicat entre le drame et la comédie qui permet au public de savoir qu’il a quelque chose de spécial.

9 Pire: Smell Ya Later (8.4)

La plupart des fans semblent penser que la première moitié de la deuxième saison n’est pas aussi captivante que ce qui a précédé. Pourtant, même lorsque le spectacle est à son plus bas niveau, il reste assez bon. Cet épisode explore plus avant l’étrange attirance amour-haine entre Eve et Villanelle même lorsqu’ils sont séparés.

CONNEXES: Sandra Oh: 10 meilleurs rôles, classés selon les tomates pourries

Dans un mouvement désespéré pour attirer Villanelle, Eve a mis un contrat sur sa propre vie. Cela inspire de grandes et drôles réactions de Villanelle et approfondit le physique d’Eve. Mais avec une telle configuration, l’épisode est étonnamment lent.

8 Meilleur: Je ne te connais pas (8.7)

Dans le troisième épisode de la série, nous commençons à voir à quel point cette histoire va devenir intrigante. Villanelle utilise le nom d’Eve lors d’une de ses attaques, ce qui attire suffisamment l’attention d’Eve pour se rendre à Berlin avec son collègue Bill.

L’épisode commence vraiment à montrer que cet intérêt malsain que Villanelle a pour Eve est également partagé par Eve. Leur jeu de chat et de souris commence à se construire, conduisant à la mort choquante de Bill. C’est un moment qui rappelle au spectateur à quel point Villanelle est dangereuse.

7 Pire: Desperate Times (8.4)

Le spectacle est à son plus électrique quand Eve et Villanelle jouent ensemble. C’est peut-être pour cela que cet épisode est un peu décevant par rapport à d’autres plus passionnants. Eve, commençant à comprendre que son obsession pour Villanelle est hors de contrôle, se concentre sur une nouvelle cible, à la grande consternation de Villanelle.

Pendant un court instant, on a l’impression que le spectacle s’éloigne de ce qui le rend si intéressant. De nouveaux scénarios et de nouveaux personnages sont introduits qui ressemblent à des distractions. La frustration de Villanelle est presque reflétée par le public qui veut voir les choses revenir aux deux pistes.

6 Meilleur: Désolé bébé (8.7)

Après la mort de Bill, Eve et Villanelle deviennent étroitement liées. Eve veut se venger tandis que Villanelle veut juste s’amuser avec sa nouvelle obsession. Cet épisode poursuit l’élan passionnant de mettre ces deux-là sur une trajectoire de collision.

CONNEXES: Killing Eve: 5 pires choses qu’Eve a faites à Villanelle (& 5 pires Villanelle ont fait à Eve)

L’épisode présente des morceaux hilarants dans lesquels Villanelle est obligée de faire équipe avec d’autres assassins pour son prochain travail. L’humour clique vraiment et donne à l’épisode une énergie excitante.

5 Pire: Nice And Neat (8.4)

Le début de la deuxième saison a tenté de faire bouger un peu les choses avec les intrigues. Bien que cela ait finalement mis la saison sur une voie intéressante, ces premiers épisodes n’étaient tout simplement pas aussi amusants. Dans cet épisode, Villanelle incite un homme à l’aider mais se retrouve dans plus de problèmes. Pendant ce temps, Eve et son équipe traquent un nouveau tueur qui a émergé.

Peut-être que voir Villanelle dans une situation de vulnérabilité rare ne convenait pas aux téléspectateurs. Son scénario semblait un peu cloué et inutile, bien qu’il ait eu un gain assez solide.

4 Meilleur: J’ai une chose à propos des salles de bains (8.7)

Après être venu face à face brièvement quelques fois, cet épisode réunit enfin Eve et Villanelle et les étincelles volent certainement. Alors qu’Ève tombe plus profondément dans son obsession, Villanelle lui rend une visite inattendue et les deux dînent ensemble.

Il y avait beaucoup de façons dont cette première confrontation aurait pu se passer, mais cela semble assez parfait. Encore une fois, l’humour est parfait, mais le vrai frisson est de voir ces deux personnages se séparer et former ce lien étrange.

3 Pire: la chenille affamée (8.3)

Il y a toujours un sentiment de désordre dans la vie d’Eve et de Villanelle, mais les fans de la série semblent reculer s’ils sont trop éjectés de leur rythme. Dans cet épisode de la saison 2, Eve a du mal à équilibrer son travail avec sa relation tandis que Villanelle se débat avec un nouveau gestionnaire.

CONNEXES: 10 émissions à regarder si vous aimez tuer Eve

Encore une fois, cet épisode ne livre tout simplement pas les meilleurs aspects de la série. C’est loin d’être ennuyeux ou désordonné, mais nous aimons voir la bataille entre Even et Villanelle plutôt que de les voir gérer leurs problèmes séparés.

2 Meilleur: tu es à moi (8.8)

La dernière saison de la deuxième saison a mis fin à la relation entre Eve et Villanelle. Tout en travaillant ensemble sur un travail, ces deux femmes doivent choisir jusqu’où aller dans cette relation.

Il semble que c’est quelque chose que la série entière a construit. Les personnages et leurs décisions se sentent si bien mérités, mais les téléspectateurs se demandent comment cela se terminera. Il sera intéressant de voir où la nouvelle saison emmènera cette histoire.

1 pire: emmenez-moi au trou! (8.3)

Encore une fois, même au pire, Killing Eve est toujours un grand spectacle. Cet épisode est peut-être le moins bien noté de la série, mais c’est toujours une note très élevée qui montre à quel point les fans apprécient cette série.

Ceci est un autre exemple de la façon dont la deuxième saison a juste pris un peu de temps pour démarrer et retomber dans les scénarios que nous apprécions tous. Même si c’est un peu hors piste, il y a beaucoup de plaisir dans l’épisode et Jodi Comer donne une performance fantastique.

SUIVANT: Les 10 plus grands personnages féminins des émissions de télévision, classés