Dans le nouveau teaser de la saison 18 de L’incroyable famille Kardashian, Kim et Kourtney entrent dans un combat physique dans lequel il semble que des coups de poing ont été lancés. Une guerre de mots ne suffisait pas et maintenant les sœurs se sont tournées vers les combats à poings.

Les trois sœurs Kardashian sont devenues célèbres grâce à leur populaire E! montrer, suivre les Kardashians. Au fil des ans, la célèbre famille a permis aux caméras de suivre leur vie privée et publique tout en élevant des familles dans le sud de la Californie, en passant par des divorces et des rivalités entre frères et sœurs. Les fans ont regardé Kourtney rencontrer Scott Disick et ont eu trois enfants avec lui, pour finalement arrêter. Les aînés des frères et sœurs Kardashian se retirent lentement des projecteurs au grand désarroi du reste de la dynastie.

La première de la saison de Keeping Up with the Kardashians dans un mois et les fans ne peuvent pas en avoir assez des bandes-annonces qui ont été abandonnées. Ce mardi E! avait révélé que la saison 18 devait débuter le 26 mars, ce qui signifie que la série se déplacera jeudi soir. Le clip publié montrait Kourtney, Kim et Khloé réunis dans une autre dispute animée. Depuis la saison dernière, la situation semble s’être aggravée pour les célèbres sœurs. Khloé, la sœur du milieu, a accusé Kourtney d’avoir une attitude et aboie en disant qu’elle ne devrait pas s’impliquer dans les affaires des autres, Khloé crie: “Alors n’en parle pas devant moi.” Découvrez l’intégralité du clip Keeping Up with the Kardashians ci-dessous:

Dans une autre scène révélatrice, Kendall Jenner est en quelque sorte entraînée dans le combat de sa sœur aînée, mais ne savait pas de quel côté choisir. Dans la scène la plus choquante, les téléspectateurs regardent une escarmouche éclater entre Kourtney et Kim. Kourtney a été vue en train de crier sur sa sœur tout en agitant son doigt dans l’espace personnel de Kim et en lui jetant de l’eau en bouteille. Kim a riposté en frappant sa sœur en lui disant de ne plus jamais la chercher. À la fin de la saison 17, les fans ont vu la relation des trois soeurs se détériorer en raison de Kourtney et de ses limites, alors qu’elle commençait lentement à refuser de filmer.

Avec des tensions à un niveau record, Kim a menacé de licencier Kourtney, ce qui était en fait risible car les trois sœurs détiennent des crédits de producteur exécutif. La saison s’est terminée avec Kourtney comme si elle allait quitter le spectacle. Les téléspectateurs sont conscients qu’elle a reculé, mais continue de filmer. Naturellement, être sous les projecteurs pendant des années peut avoir un impact sur sa mentalité et peut-être que la plus ancienne Kardashian en a juste assez, mais le prix de la célébrité peut ne pas la laisser partir.

L’incroyable famille Kardashian la saison 18 sera présentée le jeudi 26 mars sur E !.

Source: KUWTK

