Kim Kardashian assiste à un cours d’improvisation avec Scott Disick

Kim Kardashian a assisté à un cours d’improvisation digne de grimpe avec Scott Disick lors d’un enregistrement récent de L’incroyable famille Kardashian. Les amis de longue date étaient des étudiants invités à la célèbre école Groundlings à Hollywood. De nombreuses stars de la comédie notables allant de Dax Shepard à Maya Rudolph y sont diplômées du programme.

Kim est devenue nerveuse devant une foule, ce qui est courant pour la star de la télé-réalité. Les fans se souviendront peut-être du moment où la maman de quatre enfants a été mise sur scène par la légende de la pop Prince lors de l’un de ses concerts en 2011. Il s’attendait à ce que Kim – qui est connue pour ses nombreux atouts – soit en mesure de se frotter aux meilleurs d’eux. À son grand regret, Kim a maladroitement sauté sur la musique pendant une seconde avant que Prince ne la fasse sortir de la scène en plaisantant. Être mise sur le vif ne fait donc pas exactement partie de son répertoire. Une formation à l’amélioration pourrait s’avérer utile à Kim à l’avenir. Après tout, parler en public, réfléchir rapidement et émettre sont des éléments nécessaires dans l’arsenal de tout bon avocat. Kim étudie actuellement le droit, donc l’improvisation pourrait vraiment l’aider à faire des déclarations d’ouverture et de clôture.

L’improvisation est un style de jeu qui oblige les interprètes à suivre sa règle d’or: “Oui, et …” Cela signifie que pendant les scènes, quoi que dise ou fasse un acteur, l’autre acteur doit accepter, suivre le scénario et ajoutez-y. Cependant, pour Kim, son incursion dans le jeu d’improvisation était moins que stellaire. Le duo a été invité à participer à l’échauffement de la classe. Scott a semblé déconcerté par certains des exercices, tandis que Kim a succombé à la conscience de soi. Elle se dégonfla rapidement et s’élança de la scène, prenant place dans l’une des chaises vides du public. Cela a laissé Scott terminer l’échauffement sur scène seul, consultez le clip complet ci-dessous:

Plus tard, lui et son partenaire ont été chargés de raconter une histoire au cours d’un exercice appelé “Panel d’experts” sur l’invention de la première chaussure. Scott a relevé le défi, dépeignant un homme racontant son invention au public aux côtés de sa femme fictive. “C’est drôle, je sais que vous portez tous exactement ce que j’ai inventé il y a très, très, très, très, très longtemps. Et c’était difficile. Très viril. Comme vous pouvez le constater, ma main n’a toujours pas blessé parce que vous avez été assez gentil pour panser la plaie tous les soirs “, a déclaré Bill Todd, l’alter ego maquillé de Scott. À la fin de sa scène, le partenaire de Scott a fait l’éloge de son esprit vif: “C’était, comme, dégoulinant de vous comme l’eau d’un robinet.” Pendant ce temps, ce n’était pas la première fois que c’est dommage de voir que Kim était trop timide pour faire son truc sur la scène Groundlings. Après tout, elle est apparue dans de nombreux films et elle est une star de la télé-réalité depuis plus d’une décennie. Cependant, l’excellence sur scène de Scott est une agréable surprise. Il est apparu complètement à l’aise en fouillant dans sa caractérisation d’un gars avec une connaissance ridicule des chaussures.

Non seulement cela, mais Disick était en fait charismatique dans le processus. Bien que Lord Disick ne soit peut-être jamais le type de gars à devenir pro avec ces compétences, il est impressionnant qu’il se soit imposé parmi les élèves de cette prestigieuse école. Peut-être qu’à l’avenir, si Saturday Night Live arrive un jour, il pourra épousseter son ancienne impression de Todd Kraines de la saison 8 de Keeping Up With the Kardashians, et y ajouter sa toute nouvelle formation d’improvisation.

L’incroyable famille Kardashian saison 18 diffusée le jeudi 26 mars sur E!

Source: KUWTK

