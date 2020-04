King Thor nº 3. L’espoir qui entoure les pleurs et la prière d’un enfant

La scène de Jason Aaron en charge de la collection King Thor est avant son avant-dernier épisode juste avant le résultat. Panini Comics nous offre quelques-unes des meilleures pages d’une saga qui nous occupe depuis cinq ans.

Gorr est devenu une grande menace pour tout ce qui existe. Son travail de boucher des dieux est sur le point de s’achever dans un univers en plein déclin à la fin des temps. Son contrôle de la nécro-épée a fait place à une maîtrise quasi absolue des pouvoirs fournis par le Necroverse. Certains Thor et Loki âgés sont à peine une épine qui a été coincée dans l’un de leurs doigts. Tout semble perdu et les pièces du tableau indiquent que le jeu est décidé et pas exactement en faveur du Dieu du Tonnerre / Père de Tous Thor.

C’est là que l’espoir entre en jeu, cette confiance que quelque chose de désiré est accompli. La jeunesse des petites-filles du fils d’Odin combinée à l’entêtement hérité de son grand-père, parvient à fournir ce rayon de lumière dans l’obscurité profonde qui rend l’illusion de tourner les tables, lorsque la vie s’échappe entre les mains qui tiennent Mjolnir. Frigg, Ellisiv et Atli n’ont pas désespéré dans leur recherche et reviennent avec assez de force pour mettre un Gorr sur les cordes qui a encore un as dans sa manche pour la fin attendue.

Jason Aaron persiste dans son intention de nous garder collé à sa scène en charge de Thor, nous laissant un cliffhanger après l’autre dans l’issue de ses derniers numéros de la collection avant l’atterrissage de Donny Cates. Il parvient à éveiller notre tendresse en raison du désespoir du Dieu du Tonnerre, qui ne coule pas du genou même si sa tête est littéralement piétinée. Il est vieux, fatigué de se battre, mais son esprit est inébranlable et il ne veut pas voir comment son petit héritage disparaît d’un coup de plume dans sa tentative de renouveler la Terre pour qu’elle retrouve son ancienne splendeur.

Esad Ribic démontre dans ces pages non seulement leur polyvalence dans la narration des événements qui se produisent dans le présent de l’histoire, mais modifie également le récit des trois petites-filles du fils d’Odin à la recherche des dieux qu’ils ont trouvés sa place dans d’autres mondes, grâce à l’intervention d’un dieu du tonnerre qui n’avait pas encore reçu le manteau du Père de Tous. Ses lignes sont superbement mélangées entre personnages et décors, brouillées par une conception plus picturale que le dessin lui-même, créant une atmosphère oppressante et suffocante, qui nous rapproche d’un drame à haute tension.

Une époque touche à sa fin. Récupérer pour la fin les éléments qui ont contribué à le façonner au début est le meilleur hommage qu’Aaron puisse rendre à son aventure de cinq ans du dieu du tonnerre. Si vous n’avez pas manqué une minute de cette étape prolifique, c’est le moment d’assister à l’issue d’une saga dans laquelle le fils d’Odin est venu marcher seul, lors de son voyage dans le désert qui était sa condition indigne, Mais maintenant, il fait partie des meilleures entreprises, celles qu’il a autrefois aidées sont maintenant prêtes à donner un coup de main.

Roi Thor n ° 3

URL: Panini Comics

Auteur: Jason Aaron

Illustrateur: Esad Ribic

ISBN: 977000544400000106

Nombre de pages: 24

Description: Thor pensait que la bataille avec son demi-frère Loki, plus puissant que jamais, serait la plus sanglante de sa vie. Mais il avait tort. Gorr, le boucher des dieux, attend depuis des millénaires. Maintenant, c’est devenu la fin de toutes choses et de tous les dieux.

