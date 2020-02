Kingdom Hearts 3: Guide du débutant pour les navires Gummi

Kingdom Hearts 3 renvoie le vaisseau Gummi, un vaisseau spatial intergalactique utilisé par Sora, Donald et Dingo pour voyager entre les différents mondes Disney. Voici un guide pour les débutants sur la meilleure façon de les utiliser. Le vaisseau Gummi est une méthode de voyage pour nos héros depuis 2002. Ce vaisseau spatial étrangement polygonal fournit un mini-jeu dans leurs titres Kingdom Hearts respectifs qui comble les écarts entre les mondes. Le vaisseau Gummi est absent de la série Kingdom Hearts depuis que Kingdom Hearts 2 est de retour sur Playstation 2. Dans ces mini-jeux, Sora peut collecter des matériaux pour améliorer son vaisseau afin de les rendre plus forts, plus rapides ou avoir plus de défense. Dans Kingdom Hearts 3, la formule du vaisseau Gummi a été considérablement modifiée par rapport à ses versions précédentes et ce guide aidera les joueurs débutants à comprendre tout ce qui se passe dans le cosmos.

Dans les entrées précédentes de la série, le navire Gummi resterait sur une trajectoire suivie, se dirigeant généralement dans une direction. Les joueurs étaient enfermés dans un mini-jeu linéaire jusqu’à ce qu’ils atteignent l’emplacement souhaité. Dans Kingdom Hearts 3, les joueurs ont désormais la possibilité de voler dans la direction de leur choix, occupant un immense espace 3D. Les joueurs ont également beaucoup plus de contrôle sur le vaisseau Gummi, ce qui permet aux joueurs de casser, de booster et de voler maintenant quand ils le souhaitent. Avec ce nouvel espace, vient beaucoup plus à découvrir dans le cosmos. Ce guide aidera les débutants à découvrir tout ce qu’ils peuvent découvrir dans le mini-jeu Gummi Ship.

Les objets et l’espace sur le navire Gummi pour les débutants dans Kingdom Hearts 3

Dans les entrées précédentes, les mondes étaient connectés via un seul tunnel, les joueurs peuvent désormais choisir le monde qu’ils souhaitent découvrir. Pour la première fois, les mondes Disney sont séparés par trois quadrants différents dans l’espace. Voici les emplacements de chaque monde dans chaque quadrant.

Starlight Way: Twilight Town, Royaume de Corona, Olympus, Toy Box.

Ruisseau brumeux: Arendelle, Monstropolis, San Fransokyo, les Caraïbes

L’Éclipse: Le cimetière de Keyblade

Chacun de ces quadrants contient ses propres objets spéciaux à découvrir. Quant aux éléments les plus courants, il en existe quatre types.

Prix ​​Exp: Ceux-ci augmenteront le niveau du joueur Gummi Ship et augmenteront la limite de coût dans l’éditeur.

Articles uniques: Ces éléments sont généralement des éléments de synthèse que Sora peut utiliser dans la boutique de synthèse.

Prix ​​HP: Ceux-ci vont restaurer les HP du vaisseau Gummi

Articles: Ceux-ci contiennent des blocs que les joueurs peuvent utiliser pour personnaliser leur vaisseau Gummi.

Ce sont les éléments que les joueurs trouveront en explorant chaque quadrant.

Sphères au trésor sur le navire Gummi pour les débutants dans Kingdom Hearts 3

Les sphères au trésor sont de nouveaux ajouts au mini-jeu Gummi Ship. Sur la carte du monde, les joueurs trouveront des sphères dorées occupant les espaces entre les mondes. Allez dans les sphères au trésor. Une fois que les joueurs leur ont tiré dessus, un mini-jeu commencera. Tirez sur les engrenages spécifiques pour les faire pivoter et connecter tous les circuits. Cela peut prendre quelques essais, car le vaisseau Gummi ne fait qu’un seul tour de la sphère du trésor avant de se réinitialiser. Tirez sur les engrenages jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent. Si cela est fait correctement, les joueurs seront récompensés avec les trésors qui attendent à l’intérieur. À l’intérieur, il y aurait des prix EXP, des objets uniques et des objets. Il y a un total de 9 sphères au trésor, 3 dans chaque quadrant.

Aller plus vite dans le vaisseau Gummi pour les débutants dans Kingdom Hearts 3

Il existe quelques méthodes pour aller plus vite en conduisant le navire Gummi. Le plus évident du tas serait d’appuyer sur le bouton boost. En dehors de cela, il existe trois types différents de zones dans l’espace qui permettent aux joueurs de se déplacer beaucoup plus rapidement. Le premier est les lignes de nébuleuse. Les joueurs ne peuvent pas les manquer. Ce sont ces souffleries massives reliant différentes zones de l’espace. Entrez-le simplement et le lecteur sera automatiquement mis à la fin. Si les joueurs doivent quitter, ils peuvent se déployer à tout moment. Viennent ensuite les Boost Rings. Les Boost Rings donnent au joueur une petite augmentation de vitesse mais changeront la direction vers laquelle le vaisseau Gummi va. Enfin, les sphères Boost. Semblables aux Boost Rings, ils donnent un petit coup de pouce aux joueurs, mais cette fois, le navire restera dans cette direction constante. Plus tard, les joueurs pourront personnaliser leur propre vaisseau Gummi, créant des véhicules beaucoup plus rapides sans avoir besoin d’un boost.

Lutter sans cœur dans le vaisseau Gummi pour les débutants dans Kingdom Hearts 3

Alors que les joueurs volent dans l’espace entre les deux, parfois, les joueurs tomberont sur un vaisseau Heartless. Les joueurs peuvent également voir l’insigne Heartless avec une note d’étoile. Moins il y a d’étoiles, plus il est facile de les vaincre. L’excellent aspect du vaisseau gummi de Kingdom Hearts 3 est que la majorité de ces combats sont complètement facultatifs (à l’exception de quelques boss obligatoires). Les joueurs peuvent les éviter complètement. Bien que, si les joueurs envisagent d’attaquer, cela les déformera, le style Final Fantasy en un mini-jeu. Ici, les joueurs vaincront un grand groupe de Heartless. Les joueurs seront également classés en fonction de leur performance. Le classement est basé sur le nombre de joueurs sans cœur qui tuent, le multiplicateur de points actif et éviter d’être touché par le feu ennemi donne aux joueurs un bonus. Si les joueurs ont du mal, ils peuvent soit réessayer, soit abandonner la bataille pour réessayer plus tard.

Constellations dans le navire Gummi pour les débutants dans Kingdom Hearts 3

Les constellations sont des objets de collection supplémentaires que les joueurs peuvent trouver dans l’espace intermédiaire. La recherche d’étoiles brillantes mène à chaque constellation. C’est aussi un objectif pour tous les collecter. Les joueurs peuvent prendre des photos des constellations en utilisant leur téléphone Gummi. Il y a un total de 9 constellations à collecter.

Constellation 1: Moogle (situé près du Toy Box World à Starlight Way

Constellation 2: Bombe (située près du monde Olympus à Starlight Way

Constellation 3: Cactuar (Situé près du Royaume de Corona World à Starlight Way

Constellation 4: Imp (Situé près du Waypoint MST-01 à Misty Stream)

Constellation 5: Tonberry (Situé près du Waypoint MST-01. Lorsque le joueur apparaît, se retourne complètement)

Constellation 6: Endymion (situé près du monde des Caraïbes à Misty Stream)

Constellation 7: Ultros (situé au-dessus de l’entrée du cimetière de Keyblade dans Eclipse)

Constellation 8: Bismarck (situé à gauche près du Waypoint ECL-03 à Eclipse)

Constellation 9: Omega (situé juste à côté du Waypoint ECL-03 à Eclipse)

Après avoir collecté toutes les constellations, le succès “Stargazer” sera débloqué.

Kingdom Hearts 3 a redéfini le format du vaisseau Gummi, permettant beaucoup d’exploration et de choses à trouver dans l’espace entre les deux. Le vaisseau Gummi n’a toujours été qu’une méthode pour entrer dans le gameplay principal des Disney Worlds. Pour la première fois, le Gummi Ship est capable de se débrouiller seul avec ses propres secrets à découvrir. Avec des heures de contenu et un boss secret difficile à l’intérieur, le navire Gummi dans ce jeu est une amélioration très appréciée de la série.

Kingdom Hearts 3 est maintenant disponible sur Playstation 4 et Xbox One.

