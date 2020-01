Kingdom Hearts 3 Re: Mind DLC: Boss secret et guide de fin

Kingdom Hearts 3 Re: Mind DLC a été lancé, renvoyant les fans de la série dans les mondes de cet hybride SquareEnix / Disney. Avec une nouvelle histoire et le retour des Keyblades préférés des fans, Re: Mind a des secrets cachés enfouis profondément après la fin du DLC. Ces secrets incluent deux nouvelles fins secrètes et le combat de boss le plus difficile jamais mis dans un jeu Kingdom Hearts.

Connexes: Kingdom Hearts 3: The Flantastic Seven Location Guide

Pour accéder à ces secrets, les joueurs doivent relever certains des défis les plus difficiles jamais définis dans un jeu Kingdom Hearts. C’est une longue mouture, mais ça vaut bien l’effort. Ce guide guidera les joueurs en accédant au boss, en le combattant et aux deux différentes fins possibles disponibles.

Comme le montre l’image, le boss secret caché dans Kingdom Hearts 3 Re: Mind n’est autre que Yozora, la mystérieuse figure qui était cachée à la fin de la fin secrète originale de l’histoire principale. Il est également le principal protagoniste de Verum Rex, le mini-jeu situé dans le monde du Toy Box. Yozora est caché au fond du DLC et est une bataille difficile que le joueur devra surmonter.

Il y a pas mal d’obstacles que les joueurs doivent surmonter pour combattre Yozora. La première étant que l’histoire principale et l’histoire du DLC Re: Mind doivent être terminées. Re: Mind ne dure que 4 à 5 heures selon le nombre de recherches effectuées par un joueur autour de Scala Ad Caelum.

Une fois terminé, un nouvel épisode apparaîtra dans le menu de contenu téléchargeable appelé LimitCut. LimitCut permet au joueur de combattre à travers treize boss différents et difficiles, notamment:

Xehanort

Xemnas

Ansem

Jeune Xehanort

Terra-Xehanort

Vanitas

Saix

Luxord

Marluxia

Larxène

Xigbar

Xion

Dark Riku

Cela seul est un exploit qui défiera même les joueurs les plus dévoués de Kingdom Hearts 3. Une fois LimitCut terminé, un autre épisode secret sera déverrouillé dans le menu de contenu téléchargeable. Cet épisode mènera le joueur à quelques scènes cinématiques et se terminera par la confrontation finale avec Yozora.

Il est fortement recommandé que les joueurs équipent d’abord Sora avec la lame Ultima avec les lames OathKeeper et Oblivion car Yozora est une bête à vaincre. Yozora a une quantité incroyable de santé, il y aura une barre de santé avec un nombre juste en dessous. Chaque fois que la santé de Yozora tombe à zéro, le nombre diminue et sa santé est entièrement restaurée. Cela rend la lutte contre Yozora une tâche longue et ardue.

Yozora utilise plusieurs projectiles tout au long de la bataille. Généralement, il tire trois balles qui piègent le joueur dans un triangle et lui infligent des dégâts. Restez agile et évitez autant que possible ces projectiles. Restez concentré sur Yozora et rapprochez-vous le plus souvent possible. Si vous avez suivi les conseils ci-dessus et apporté les Keyblades Oathkeeper et Oblivion, utiliser la forme double fournie par les Keyblades est le meilleur moyen d’infliger autant de dégâts que possible.

Si le joueur parvient à vaincre Yozora, il sera récompensé par la Crystal Regalia + un objet qui augmentera Max AP, Magic et Force. Battre Yozora donne également au joueur l’accès à la “bonne” fin secrète. Perdre face à Yozora déclenchera la “mauvaise” fin secrète. Quoi qu’il en soit, les connaissances acquises en combattant Yozora augmenteront à coup sûr tous les joueurs qui combattent leurs prouesses.

L’une des parties les plus intéressantes de la bataille de Yozora est que gagner ou perdre, le joueur est récompensé par l’une des fins secrètes. Si le joueur échoue dans la bataille, il regardera Sora se cristalliser en une statue gelée, laissant le joueur perdu sans son héros. Yozora s’approche du corps flottant de Sora et prononce la phrase «Je vais te sauver». Si le joueur bat Yozora, il se dissipera dans un flash lumineux de lumière blanche, laissant Sora avec une énigme en déclarant: “Je suppose que mes pouvoirs ne sont pas encore nécessaires.”

Quelle que soit la fin, la même scène de coupe se jouera avec Yozora se réveillant à l’arrière d’une voiture. Il y a quelques différences mineures entre une victoire de Sora et une victoire de Yozora. Si Sora est vaincue, les deux voix de Sora et Yozora prononceront la dernière ligne de la scène, indiquant qu’elles ont fusionné en un seul être. Si Yozora est vaincu, seule sa voix sera entendue en prononçant les dernières lignes.

«J’ai eu ces pensées étranges ces derniers temps. Comme quoi est-ce réel ou pas?

De nombreux joueurs aux yeux d’aigle ont remarqué les similitudes massives de cette scène finale avec la bande-annonce originale de Final Fantasy Versus 13. Le cadrage et les coupes sont presque identiques. À ce jour, aucune information officielle n’a été publiée sur si cela a une incidence sur l’avenir de la série Kingdom Hearts.

Plus: Où trouver l’arme Ultima dans Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 est disponible sur Playstation 4 et Xbox One.