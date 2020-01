Kingdom Hearts 3 Re: Mind DLC Review – Regardez-le plutôt

Cela fait une année complète depuis Kingdom Hearts 3 a frappé le marché et est rapidement devenu le jeu le plus vendu d’une série déjà populaire. Les fans de Diehard ont attendu près de 13 ans pour mettre la main sur la prochaine entrée numérotée et découvrir la conclusion de l’histoire de Sora. Cependant, les réactions au jeu ont été partagées après sa sortie.

Certains ont déclaré que Kingdom Hearts 3 avait répondu à leurs attentes, d’autres estimaient que c’était un pas en arrière et ne valait tout simplement pas la peine d’attendre, et les nouveaux arrivants étaient généralement déconcertés par l’intrigue de plus en plus compliquée. Certaines des principales plaintes étaient le manque de défi du jeu, l’omission de personnages bien-aimés de Final Fantasy et une fin qui n’a pas apporté la fermeture souhaitée par les fans. Maintenant, à la lumière de son anniversaire d’un an, Kingdom Hearts 3 a sa première extension sous la forme du DLC Re: Mind (ou “Re Mind”). Pour le prix élevé de 30 $ (ou même 40 $ avec une vidéo de concert supplémentaire), Re: Mind essaie de résoudre ces problèmes d’une manière douloureusement paresseuse et sans suffisamment de nouveau contenu substantiel pour se justifier.

Re: Mind reprend sur la scène finale de Kingdom Hearts 3, et vous aurez besoin d’un fichier de sauvegarde avec le jeu principal terminé pour le démarrer. Cette cinématique est évidemment criblée de spoilers, mais il suffit de dire que Sora décide de secourir à nouveau Kairi. Le destin ultime de Kairi était l’un des fils de l’intrigue qui pendaient à partir de la fin originale, et Re: Mind est censé lier ce fil particulier. Pour retrouver Kairi, Sora doit remonter le temps et revivre les batailles les plus extrêmes du jeu à travers les yeux de ses amis. Ce scénario est le premier morceau du DLC global, et peut-être la partie la plus décevante de celui-ci.

Alors que Sora passe d’un gardien de la lumière à un autre, il se retrouvera face à l’obscurité la plus profonde dans chacun de leurs cœurs. En d’autres termes, il devra passer par le même cortège de combats de boss auquel il a déjà participé lors de la longue conclusion du jeu principal. Chaque combat entre les gardiens de la lumière et tous les membres de la véritable Organisation XIII a été copié et collé dans ce DLC, et chacun se déroule exactement de la même manière. Les seuls ajouts sont quelques cinématiques contextuelles insignifiantes et la possibilité de jouer avec un certain nombre d’amis brandissant Keyblade de Sora. Au début, cela semble être une perspective intéressante – jusqu’à ce que vous réalisiez que chaque personnage n’est jouable que lors de leurs batailles individuelles (et que Sora est plus fort que tous de toute façon). Cette première partie de Re: Mind contient du contenu véritablement nouveau plus tard, mais même cela est une déception. Sans gâcher ce qui se passe réellement, voici ce que cela implique: une poignée de défis sans inspiration, une paire d’événements rapides et élaborés, et une version retravaillée du boss final.

Les boss recyclés sont le thème récurrent de Re: Mind, et cela est vrai dans la deuxième partie de ce qu’il propose. L’épisode “Limit Cut” est déverrouillé après avoir terminé les tâches susmentionnées et se déroule après les événements de Kingdom Hearts 3. Devinez quoi? Outre une nouvelle cinématique unique qui réintroduit certains personnages de Final Fantasy préférés des fans, Limit Cut incite le joueur à vaincre à nouveau tous les membres de la véritable Organisation XIII. Cette fois, cependant, vous devrez assumer leurs versions “données” en tant que Data Sora nouvellement reconstruit. Apparemment en réponse aux critiques selon lesquelles le jeu de base était beaucoup trop facile, Square Enix a amélioré ces boss à un degré absurde avec de nouveaux mouvements et modèles d’attaque. Cela les rend certainement différents de ce qu’ils étaient, mais malheureusement, cela ne les rend pas plus amusants ou intéressants. En donnant simplement à chaque boss une chaîne d’attaques sans fin (qui doit être bloquée et esquivée d’une seule manière) et en réduisant leur vulnérabilité à une fenêtre mince comme du papier, chaque combat devient une question de mémorisation par cœur couplée à des essais et erreurs obligatoires .

Une fois que vous vous êtes forcé à travers les treize de ces expériences ahurissantes, vous pourrez enfin accéder à la partie la plus importante du DLC Re: Mind: le superboss et les fins secrètes. Kingdom Hearts 3 manquait visiblement un véritable superboss au lancement, contrairement aux précédents jeux KH qui avaient présenté Sephiroth parmi beaucoup d’autres. Je ne révélerai pas l’identité du nouvel adversaire, mais les joueurs pourraient les reconnaître d’une partie antérieure du jeu. Ils sont sans doute le boss le plus difficile de toute la série, et au moins ils sont originaux et intrigants. Que vous gagniez ou perdiez, vous obtiendrez l’une des deux fins secrètes qui offrent un aperçu époustouflant de l’avenir de Kingdom Hearts … et il semble que les choses vont changer un peu.

Aussi alléchantes que soient les superbes fin et les fins secrètes, elles ne suffisent pas à justifier le prix scandaleux de Re: Mind et son volume de contenu rechapé. Les autres améliorations de la qualité de vie et les fonctionnalités secondaires du DLC sont agréables, avec un mode photo exceptionnellement personnalisable et de nouveaux modificateurs de gameplay, mais elles ne représentent pas vraiment une tonne de valeur ajoutée. Franchement, cette “expansion” semble profiter des fans de Kingdom Hearts plutôt que de les récompenser pour leur dévouement. Honnêtement, vous feriez mieux de regarder des vidéos de quelqu’un d’autre jouant via Re: Mind, sauf si vous êtes une personne qui en a absolument besoin pour elle-même et qui a beaucoup d’argent à jeter.

Kingdom Hearts 3 Re: Mind est disponible pour PlayStation 4 pour un minimum de 29,99 $ et sera publié sur Xbox One le 25 février 2020.