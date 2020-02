Kraven le chasseur pourrait être dans l’univers cinématographique Marvel

Les nouveaux rapports sur Kraven le chasseur indiquer qu’il devra faire face Spider-man et ce sera dans le Univers cinématographique Marvel.



SONY il planifie le film depuis longtemps Kraven le chasseur et jusqu’à ce qu’ils ne vérifient pas Venin C’était un blockbuster, ils n’ont pas osé franchir les étapes suivantes. Mais maintenant, le projet semble être sur le point d’être confirmé et comprendra également Spider-man du Univers cinématographique Marvel.

Ils recherchent un acteur pour jouer Kraven le chasseur De 40 à 50 ans, ce personnage est décrit comme un “chasseur de gros gibier maniaque” qui croit devoir vaincre Spider-man Pour être le meilleur chasseur du monde. Cela relie le méchant directement avec le Univers cinématographique Marvel, d’une manière que les précédents projets Marvel de Sony, tels que Venin, ils ne l’ont pas fait. Il compare également Kraven à Jason Bourne, car dans le passé, il était un tueur fictif de la CIA.

Tout indique les six accidents.

Kraven le chasseur a fait ses débuts en 1964 en L’incroyable Spider-Man numéro 15 de Stan Lee et Steve Ditko. Il était un immigré soviétique nommé Sergei Kravinoff, qui a eu l’idée de devenir le meilleur chasseur du monde, pour cela il est devenu obsédé que la proie parfaite était Spider-man. Dans le cadre de son “code d’honneur”, Sergei préfère tuer sa proie à mains nues plutôt qu’avec des armes à feu. Cependant, il a amélioré ses propres capacités avec un élixir mystique qui augmente la durabilité, la force et la longévité. Dans les bandes dessinées, les six réclamations sont également un membre fondateur de l’équipe de supervillain.

Alors SONY pourrait se joindre au même film pour Le vautour, Scorpion, Shocker, Venom, Morbius et à Kraven le chasseur contre Spider-Man. Ce qui serait sans aucun doute un spectacle visuel à la hauteur des meilleurs films du Univers cinématographique Marvel Style Avengers: Infinity War (2018) ou Avengers: Fin de partie (2019).

Qui serait l’acteur idéal pour incarner Kraven le chasseur? Notre pari est Stefan Kapicic, un acteur qui a prêté sa voix à Colossus dans les deux films Deadpool.

