Kristofer Hivju (Game of Thrones et The Witcher) a été guéri du coronavirus

Bonne nouvelle! L’acteur Kristofer Hivju, qui est devenu célèbre pour jouer le Tormund attachant dans Game of Thrones, a annoncé sur son Instagram que lui et sa femme, Gry Molvaer Hivju, ont été guéris du coronavirus. À la mi-mars, ils ont dit à leurs partisans qu’ils avaient été testés positifs et qu’ils seraient mis en quarantaine. Après cette période et une autre d’isolement dans leur maison, les deux sont désormais sans virus.

“Salut! Nous sommes complètement rétablis et en bonne santé après avoir été infecté par un coronavirus, et très probablement ma femme aussi. Après plusieurs semaines de mise en quarantaine et quelques semaines d’isolement après avoir été exempt de symptômes, nous sommes enfin en bonne santé. Nous avons eu la chance de n’avoir que de légers symptômes de COVID-19. Nous envoyons tout notre amour et nos pensées à toutes les personnes où le virus a le plus frappé et à ceux qui ont perdu des êtres chers à cause du coronavirus. Merci à tous pour votre soutien et n’oubliez pas de rester vigilant et de garder vos distances, de vous laver les mains et surtout de prendre soin les uns des autres en cette période étrange. Beaucoup d’amour de notre part “, dit-il Kristofer Hivju dans sa publication Instagram, accompagnée d’une photo du couple sur une falaise.

De Game of Thrones à The Witcher

Kristofer Hivju Il était déjà plongé dans le tournage de sa nouvelle série lorsque la pandémie les a pris par surprise et ils ont dû arrêter de filmer. L’acteur a rejoint la deuxième saison de The Witcher, la série à succès Netflix avec Henry Cavill. Jouera Nivellen, un homme qui souffre d’une malédiction pour laquelle les gens le considèrent comme un monstre.

La deuxième saison de The Witcher n’a pas encore de date de sortie, même si nous savions que ne viendrait pas avant 2021.