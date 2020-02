Kumail Nanjiani donne des conseils à Simu Liu, star de Shang-Chi, pour ses débuts dans le MCU

Kumail Nanjiani a rejoint le MCU de Marvel’s The Eternals, qui termine la production, et il a des conseils à donner à la star de Shang-Chi, Simu Liu. Nanjiani a parlé avec eTalk aux côtés de son épouse Emily Gordon pour promouvoir leur nouvelle série d’anthologie Little America et le sujet de son arrachement pour The Eternals est venu.

Au cours de l’entretien, Nanjiani a été invité à dire s’il avait des conseils pour Liu, qui jouera dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Nanjiani hésitait en termes de conseils pour se mettre en forme, mais avait quelques conseils plus généraux pour Liu.

“Eh bien, Simu était déjà en très bonne forme”, a-t-il déclaré. “Non pas que je ne l’étais pas – Simu est déjà en grande forme, et il va se mettre en meilleure forme. Nous l’avons rencontré, nous l’avons rencontré à Comic-Con, il était très, très gentil. Je suggère, amusez-vous, profitez-en. Il peut être très difficile lorsque vous faites une grande chose comme ça d’aimer vraiment – vous voulez vous concentrer, mais il peut parfois être difficile de ne pas en profiter pendant que vous le faites. Ce serait donc mon conseil pour lui, amusez-vous. »

The Eternals devrait sortir le 6 novembre, tandis que Shang-Chi aura une date de sortie le 12 février 2021.