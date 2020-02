Kumail Nanjiani star dans le thriller politique “The Independent”

Comme le rapporte le Hollywood Reporter, Kumail Nanjiani, un acteur connu principalement pour sa participation à des films de comédie tels que “ Stuber Express ”, change de genre pour jouer dans un thriller politique intitulé «L’indépendant». Le dernier projet de l’acteur est venu il y a tout juste un mois avec «Les aventures du docteur Dolittle», un film où Nanjiani partage une affiche avec Robert Downey Jr.

Écrit par Evan Parter et réalisé par Amy Rice (Emmy nominé pour le documentaire “ Barack Obama: Road to Change ”) dans ses débuts narratifs, l’histoire suit une journaliste idéaliste qui découvre une grande conspiration politique lorsque la première candidate indépendante à la présidentielle viable aux États-Unis, est très proche de la victoire électorale.

La Bourse financera le projet et le présentera cette semaine à des acheteurs potentiels au European Film Market de Berlin. Le projet sera produit par Parter avec le gagnant des Emmy Awards, Sam Bisbee et Theodora Dunlap de Park Pictures (‘Hearts Beat Loud’) et Ryan Cunningham de Anonymous Content.