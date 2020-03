KUWTK: Khloé Kardashian et bébé papa Tristan Thompson s’isolent ensemble

KUWTK: Khloé Kardashian et le papa bébé Tristan Thompson s’auto-isolent ensemble. Les fans sont remplis d’espoir que les deux puissent continuer leur coparentalité et passer du temps en famille ensemble.

Kardashian est le tiers de la célèbre émission sur laquelle les trois sœurs jouent et qui suivent leur vie personnelle. Le E! a été diffusée pendant 17 saisons, permettant aux fans de découvrir les mouvements quotidiens de la célèbre famille. Au fil des ans, les fans ont regardé les sœurs grandir, se marier et commencer leur propre vie. Kardashian a eu une rude épreuve entre son divorce et ses relations avec son bébé papa.

Le monde entier devrait se mettre à l’abri pendant que les gouvernements du monde tentent de maîtriser la pandémie. Le Sun a rapporté que Kardashian avait décidé de se mettre en quarantaine avec son ex-petit ami, Tristan Thompson. La raison derrière le choix d’être enfermé avec son bébé papa est que les deux parents puissent passer du temps de qualité avec leur fille, True. Kardashian et Thompson ont décidé de se séparer l’année dernière, mais ont tenté de coparentalité. Le point de vente a rapporté que Kardashian avait fait de son mieux pour sortir de leur rupture et n’avait désormais aucun sentiment défavorable à son égard. La mère d’un enfant a conclu que Thompson fera toujours partie de sa vie, car il est le père de son enfant.

Thompson a partagé sa routine quotidienne jeudi avec ses abonnés alors qu’il publiait un selfie dans ses histoires Instagram alors qu’il se prélassait sur le canapé en disant qu’il avait perdu le compte du nombre de jours qu’il s’était auto-isolé. Alors que la star de The Revenge Body a été ouverte à la réconciliation, sa célèbre famille est également montée à bord. Quant au reste du clan Kardashian-Jenner, ils s’auto-isolent tous dans leurs propres demeures. Kardashian a partagé des mèmes positifs avec ses abonnés pour essayer de garder l’espoir de tout le monde, en disant à ses abonnés de rester à la maison et de téléphoner à des amis et à la famille.

Même si le couple a été de bonne humeur l’un envers l’autre, ils ont tous deux clairement fait savoir qu’ils ne se réuniraient pas, car les multiples scandales de tricherie ont eu des conséquences sur les deux. Les fans se souviendront que Thompson a également embrassé le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods, ce qui a gravement causé une rupture entre les deux parents. Kardashian a également précisé que même si Thompson avait essayé de la reconquérir avec des fleurs et des cadeaux, elle resterait convaincue de sa conviction, sachant qu’elle méritait beaucoup mieux.

