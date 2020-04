KUWTK: Kris Jenner convainc Khloé Kardashian de congeler ses œufs

Kholé Kardashian a expliqué en détail comment elle se sent d’être célibataire dans le dernier épisode de L’incroyable famille Kardashian. Son désir de vouloir être célibataire en ce moment a inquiété sa mère. Et comme tout parent concerné, Kris Jenner a commencé à penser à l’avenir de ses filles et a recommandé à Kholé de congeler ses œufs.

Kholé a eu une année difficile après avoir traversé une rupture publique avec le père de sa fille, Tristan Thompson. L’ancien couple a dû apprendre à coparentalité True bébé, avec qui Kholé dit qu’ils sont actuellement en bonne position. La star de téléréalité a été ouverte à l’idée de prendre du temps pour sortir ensemble, se concentrer sur elle-même et élever sa fille. À la manière typique des mères, Kris Jenner s’inquiète de ce que cette décision signifiera pour l’avenir de sa fille.

Dans une conversation individuelle, Kris commence à s’enquérir de la vie amoureuse de Kholé, où elle révèle qu’elle n’a pas eu de rendez-vous depuis sa rupture avec Tristan. Malgré le fait que des amis veuillent l’installer avec des mecs qu’elle partage, elle s’en fout à ce jour. Kris semblait inquiète, mais les alarmes de maman ne se sont déclenchées que lorsque Kholé a dit: “Qui sait, je ne sortirai peut-être plus jamais.” Et comme si ce n’était pas assez triste pour la maman de 6 ans quand elle a demandé à Kholé si elle voulait avoir des enfants, elle a dit nonchalamment “Pas maintenant. Non.” Sans hésiter, Kris a posé des questions sur la congélation de ses œufs et lui a recommandé de le faire.

Kholé n’a pas vu ému par les préoccupations de sa mère, ce qui a amené Mama Jenner à prendre les choses en main. Son processus de pensée consistant à être social conduit à des rencontres l’a amenée à essayer à plusieurs reprises de faire sortir Kholé ou de trouver des gars avec qui elle pourrait être sociale. Dans une scène, Kris et sa maman Mary Jo sont en train de trouver des hommes pour Kholé à ce jour. Mary Jo est même allée jusqu’à prendre des photos des hommes. Quand cela n’a pas fonctionné, Kris a emmené Kim et Kholé au terrain de golf avec l’espoir qu’elle y rencontrerait quelqu’un. Finalement, Kholé a compris et a approché sa mère à ce sujet, rassurant sa mère qu’elle va bien célibataire et qu’elle gèlera ses œufs.

L’inquiétude de Kris Jenner pour sa fille et ses tentatives incessantes pour aider ce qu’elle croit être un problème est fidèle à son caractère et peut-être vraie pour de nombreuses mamans. Kholé surmonte une transition difficile. J’espère que Kris respectera cela et lui laissera le temps de guérir. Si quelque chose voir Kris et Mary Jo défiler autour des articles de sport de Dick à la recherche d’hommes était un pur divertissement. Laissons cette chose prête à se reproduire.

L’incroyable famille Kardashian diffusé le jeudi à 20 h HNE sur E!