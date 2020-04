KUWTK: North West Wasn & # 039; t Tricked by Khloé Kardashian & # 039; s Kris Jenner Costume

Khloé Kardashian et Scott Disick sont de retour à leurs farces sur L’incroyable famille Kardashian. Cette fois, le duo a décidé de faire habiller Khloé en Kris Jenner et de capturer sa participation à des photos peu flatteuses. Alors que d’autres ont complimenté la ressemblance de Khloé dans son costume de Mama Jenner, North West a traversé le déguisement.

La fille aînée de Kim Kardashian, North West, a montré qu’elle n’était pas timide quand il s’agissait de dire ce qu’elle pensait. Récemment, la fillette de 6 ans a été prise à plusieurs reprises comme une adorable distraction pour sa mère alors qu’elle essayait de rester productive pendant la distanciation sociale. Chaque fois qu’elle a montré qu’elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense et cela ne se limite pas à sa maman.

Dans le dernier épisode de Keeping Up with the Kardashians, Khloé et Scott commencent à lancer leur farce à long terme sur Kris. Vêtue d’une courte perruque noire et de lunettes de soleil et vêtue du survêtement Adidas de sa maman, Khloé a réussi à ressembler à sa maman. Le look qu’elle a réuni est parfait pour les photos embarrassantes que le duo prévoyait de prendre pour leurs farces élaborées, mais est-ce que ça trompe tout le monde?

Alors que Khloé se préparait à se lancer dans son projet d’imiter Kris Jenner, elle a FaceTimed sa sœur aînée Kim dans son costume. Kim pensait que le costume était suffisamment crédible pour être montré à ses enfants. La maman de quatre enfants s’est exclamée: “Les gars, regardez qui appelle.” Khloé a répondu, “Salut mes mignonnes” dans sa voix de Kris Jenner. Sans hésitation, la grande sœur North voit à travers l’imitation de sa tante. «C’est Koko», évalue-t-elle rapidement. Les sœurs Kardashian ont été choquées, elle l’a compris, mais North a tout aussi vite partagé que c’était la voix de Khloé qui l’a révélée.

Khloé peut réussir à tromper tout le monde avec son costume de Kris Jenner mais pas sa nièce. S’ils veulent garder cette farce pendant des mois comme prévu, ils devront peut-être l’éloigner du détective des enfants du Nord-Ouest. Ou ils se plaindront comme ces méchants sur Scooby-Doo, “Si ce n’était pas pour vous mêler aux enfants!”

