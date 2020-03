Kylo Ren propose à Rey dans Pride & Prejudice Deepfake Video

Star Wars: The Rise of Skywalker obtient un spin-off romantique que Kylo Ren propose à Rey dans un deepfake Pride & Prejudice. Le destin du futur Sith Lord Kylo Ren et du courageux charognard Rey est devenu intimement lié à la franchise qui fait revivre The Force Awakens, alors que les deux nouveaux personnages de Star Wars se sont affrontés dans un duel au sabre laser qui, étonnamment (pour certains), s’est terminé avec le néophyte Rey besting son rival relativement expérimenté.

Après cette première rencontre intense entre les deux personnages, il semblait que Rey et Kylo étaient destinés à être des ennemis acharnés, mais The Last Jedi a en fait renversé la vapeur en réunissant les adversaires pour une bataille épique contre le méchant Snoke qui s’est terminée avec le mystérieux personnage étant terriblement vaincu. À la suite de leur équipe dans The Last Jedi, les fans aspirant à une romance de Kylo Ren / Rey avaient de grands espoirs que leurs rêves se réaliseraient dans Rise of Skywalker, couronnant la trilogie, mais malheureusement J.J. Abrams avait des idées différentes alors que la finale épique du film voyait Kylo / Ben Solo mourir dans un moment d’abnégation rédemptrice après que lui et Rey se soient battus avec un empereur Palpatine cloné. Une récente romanisation TROS a révélé que les deux personnages ont au moins partagé un moment émouvant après la mort de Kylo, ​​alors que son fantôme lui parlait par le biais de la Force pour la rassurer qu’il serait toujours à ses côtés.

En relation: Star Wars 9: l’explication du clone de Palpatine aggrave le film Skywalker

Pour les fans qui ne pensent pas que Kylo et Rey ont reçu la fin qu’ils méritaient dans Rise of Skywalker, il y a une nouvelle vidéo deepfake qui essaie de rectifier les choses en offrant aux personnages un sort beaucoup plus romantique. En effet, le deepfake est si romantique qu’il s’agit littéralement d’une scène de Pride & Prejudice. Le clip de l’utilisateur YouTube madGANs retravaille un moment de l’adaptation en 2005 du roman classique de Jane Austen, en présentant Adam Driver en tant que M. Darcy et Daisy Ridley en Elizabeth Bennett. Voir le clip dans l’espace ci-dessous:

La vraie scène Pride & Prejudice met bien sûr en vedette Keira Knightley dans le rôle d’Elizabeth et Matthew Macfadyen dans le rôle de Darcy, deux des personnages romantiques les plus aimés de toute la littérature. Cependant, après avoir visionné le deepfake, il est facile d’imaginer que Driver et Ridley jouent les mêmes rôles, et en effet, il ne serait pas choquant de voir maintenant une forte poussée des fans pour une nouvelle adaptation du roman d’Austen mettant en vedette ces acteurs exacts.

En ce qui concerne la scène servant de meilleure fin pour Kylo Ren et Rey, il faut plus qu’un peu d’imagination pour vraiment voir les personnages dans les «performances» de Driver et Ridley, mais les fans qui ont adoré le combo Kylo / Rey et souhaitaient les voir finissent ensemble à la fin de Star Wars: The Rise of Skywalker n’aura sans doute aucun mal à surmonter cet obstacle particulier. En fin de compte, il était probablement plus logique de faire jouer les choses comme dans le vrai film, Kylo / Ben se sacrifiant et obtenant ainsi la rédemption – ce qui lui donne essentiellement la même fin que Anakin Skywalker aka Darth Vader – tandis que Rey partait seul comme Luke Skywalker lui-même l’a finalement fait. À tout le moins, cette fin a apporté une certaine symétrie à l’ensemble de la saga, même si elle n’était pas du tout satisfaisante d’un point de vue romantique.

Plus: Rise Of Skywalker révèle exactement comment Rey a donné à Kylo Ren le sabre laser

Source: madGans / YouTube

Scarlett Johansson ne voulait pas à l’origine faire Black Widow après Endgame

A propos de l’auteur

Dan Zinski est un écrivain indépendant qui contribue régulièrement à . sur une base régulière. Ses efforts précédents incluent l’écriture sur le sport, la culture pop générale, les potins de célébrités et diverses autres formes de distraction insensée. À ce jour, il a laissé une centaine de scénarios inachevés dans son sillage, dont la plupart ont heureusement été entièrement supprimés de notre plan d’existence. Il réside actuellement partout où sa tête se trouve. Ses passe-temps incluent manger Doritos, jouer à des jeux Atari, éviter le contact visuel et boire des quantités excessives de café. Ses acteurs préférés sont Greta Garbo, Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Cate Blanchett, Groucho Marx et Richard Burton. Ses critiques de cinéma préférés de tous les temps sont Pauline Kael, Manny Farber et bien sûr lui-même. Il considère Rogue One comme l’un des grands travestissements de l’histoire.

En savoir plus sur Dan Zinski