Kylo Ren & # 039; s Lightsaber Crossguard inspiré par l’affiche originale de Star Wars

Le design du crossguard du sabre laser de Kylo Ren (Adam Driver) a apparemment été inspiré par le Luke Skywalker (Mark Hamill) de l’original Guerres des étoiles affiche. Débuts dans Star Wars 2015: The Force Awakens réalisé par J.J. Abrams, le personnage était sur le point de devenir le méchant principal de la trilogie de la suite. Il a impitoyablement tué son père, Han Solo (Harrison Ford) lorsqu’il a tenté de le ramener à la maison et il a même croisé son propre maître quand il a trahi le chef suprême Snoke (Andy Serkis) dans Star Wars: The Last Jedi.

En tant que petit-fils de Dark Vador, Kylo Ren adorait son grand-père. Une grande partie de son esthétique a été modelée à partir de la tenue légendaire de Sith, avec le masque et la cape fluide. Il y a eu quelques ajustements, mais dans l’ensemble, il est clair que l’ancien Ben Solo essayait d’imiter Vader dans une certaine mesure. Un design de personnage particulier pour Kylo Ren qui le séparait de Vader était son sabre laser rouge qui avait des crossguards rayonnants sur sa poignée. Il s’avère que cela était basé sur la conception du sabre laser de Luke de l’affiche classique du film Star Wars original.

Le directeur artistique créatif de Lucasfilm, Phil Szostak, a partagé les informations sur son compte Twitter, révélant qu’ils ont basé le sabre laser de Kylo Ren sur celui de Luke comme on le voit sur la feuille du film Star Wars de 1977. Dans l’affiche, créée par Tom Jung, Luke brandit son arme avec des faisceaux latéraux qui en émanent. Découvrez les images qu’il a partagées pour référence ci-dessous:

Dans l’univers, le sabre laser de Kylo Ren a été fabriqué à partir de son original lors de sa formation pour devenir un Jedi avec Luke. À l’origine, il avait une lame bleue, cependant, après sa chute avec son oncle et sa chute éventuelle du côté obscur, devenant le subordonné de Snoke et le chef des Chevaliers de Ren, il l’a reconstruit pour avoir une lame rouge. Il a basé sa poignée de garde croisée à partir d’une conception ancienne remontant au Grand Fléau de Malachor. Contenant un Kyber fissuré, il nécessitait des évents latéraux de chaque côté de la poignée pour rediriger la chaleur supplémentaire du cristal. Kylo Ren a utilisé ledit sabre pendant la majeure partie de son voyage de trilogie suite. Cependant, il s’en est finalement débarrassé dans Star Wars: The Rise of Skywalker quand il a décidé de récupérer son personnage de Ben Solo. Jetant son sabre laser corrompu, il a utilisé le sabre laser bleu d’Anakin / Luke en tandem avec Rey (Daisy Ridley) alors qu’ils combattaient ensemble l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid).

Avant la sortie de The Rise of Skywalker, Lucasfilm a publié une affiche pour le capsuleur Skywalker Saga qui recrée le classique Guerres des étoiles une feuille. Il a réussi à évoquer la nostalgie des fans de longue date de la franchise. Cependant, puisque le retour éventuel de Kylo Ren du côté de la lumière est similaire à la façon dont Vader à la fin du retour du Jedi, ils n’étaient pas vraiment en mesure de faire correspondre l’imagerie de Luke tenant le sabre laser qui était l’inspiration du design avec lui.

Source: Phil Szostak