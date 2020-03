La bande-annonce arrive pour Penny Dreadful: City of Angels

Showtime a publié une bande-annonce pour le spin-off Penny Dreadful: City of Angels, qui débutera le 26 avril. La série met en vedette Daniel Zovatto, Nathan Lane et Natalie Dormer.

Voici un synopsis: un descendant spirituel de l’histoire originale de Penny Dreadful se déroulant à Londres à l’époque victorienne, Penny Dreadful: City of Angels ouvre ses portes en 1938 à Los Angeles, un temps et un lieu profondément imprégnés de tensions sociales et politiques. Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) se retrouvent impliqués dans une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles: de la construction des premières autoroutes de la ville et de ses profondeurs traditions du folklore américano-mexicain, aux actions d’espionnage dangereuses du Troisième Reich et à l’essor de la radio-évangélisation. Bientôt, Tiago et sa famille sont aux prises avec des forces puissantes qui menacent de les déchirer.