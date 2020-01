La bande-annonce de Birds of Prey révèle enfin le masque noir de DC Movie

Le nouveau Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) La bande-annonce offre aux fans un premier aperçu du méchant Black Mask (Ewan McGregor) portant son masque de signature. Lorsque Margot Robbie a fait ses débuts en tant que Harley Quinn dans David Ayer’s Suicide Squad, elle est rapidement devenue une favorite des fans. L’actrice nominée aux Oscars a été presque universellement félicitée pour son tour en tant que méchante de DC, et Warner Bros.a rapidement commencé à développer un certain nombre d’idées dérivées axées sur Harley Quinn de Robbie. Le premier à entrer en production a été le film Birds of Prey de Cathy Yan, qui voit Harley unir ses forces aux héros de DC Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Renee Montoya (Rosie Perez).

La première bande-annonce du film Birds of Prey portait sur Harley Quinn, presque à l’exclusion des oiseaux eux-mêmes. Cependant, cela a taquiné l’histoire du film, alors que Harley s’unit aux héros dans le but de sauver Cassandra Cain (Ella Jay Basco) du mal Roman Sionis alias Black Mask et Victor Zsasz (Chris Messina). Avec tous les principaux acteurs sous contrat pour des suites, Birds of Prey pourrait potentiellement lancer sa propre franchise, une qui n’inclut pas nécessairement Harley Quinn dans tous les futurs versements. Maintenant, la bande-annonce complète du film Birds of Prey est ici, offrant encore plus de séquences du prochain film DC.

En relation: Le masque noir de BIRDS OF PREY est un type de méchant différent

Warner Bros.a publié la nouvelle bande-annonce Birds of Prey (et la fantastique émancipation de One Harley Quinn), qui peut être consultée ci-dessous. Bien que McGregor soit apparu dans la bande-annonce précédente de Birds of Prey et dans d’autres teasers, les fans n’avaient pas encore vu le joueur revêtir le masque noir du personnage – jusqu’à présent. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Comme le précédent teaser, cette nouvelle bande-annonce du film Birds of Prey se concentre davantage sur Harley Quinn que sur les autres membres de l’équipe titulaire. Pourtant, nous en apprenons plus sur leurs personnages et pourquoi exactement Harley rassemble cette équipe particulière: c’est parce que chacun d’eux a énervé Black Mask à sa manière. Cassie Cain l’a volé, Black Canary l’a “trahi”, Huntress “a tué son meilleur ami” et le détective de police Renee est en train de monter un dossier contre le patron du crime. Cela explique pourquoi un méchant / anti-héros comme Harley Quinn ferait équipe avec les autres, car ils partagent un ennemi.

Quant au masque noir des oiseaux de proie, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur lui. Nous savons maintenant qu’il est la raison pour laquelle Harley Quinn et les oiseaux de proie s’associent en premier lieu, mais sur la base des remorques jusqu’à présent, il semble être un patron de la criminalité assez typique – quoique explosif. On ne sait pas non plus exactement pourquoi Black Mask veut que Harley Quinn soit mort. Mais avec Harley Quinn ayant jeté Joker au début du film, il est clair que les fans en apprendront plus sur elle en tant que personnage distinct de M. J – et cela inclut tout le bœuf qu’elle a avec Black Mask.

Avec moins d’un mois avant Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) arrive en salles, les fans pourront revoir le personnage préféré de Robbie et rencontrer tous les nouveaux personnages de DC que le film de Yan présente au DCEU assez tôt.

Suivant: Le rôle de Suley Squad 2 de Harley Quinn pourrait révéler des détails sur les oiseaux de proie

Source: Warner Bros.