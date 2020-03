La bande-annonce de Black Widow dévoile le complot de Marvel Movie Plot & Villain

La bande-annonce finale de Veuve noire est arrivé. Après avoir sorti une paire de tubes d’un milliard de dollars et le film le plus rentable de tous les temps l’année dernière, Marvel Studios revient avec Black Widow, le premier film de la phase 4 du MCU. Situé entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, le film suit Natasha Romanoff de Scarlett Johansson dans une aventure solo qui l’oblige à pleinement tenir compte de son passé, en se confrontant à la famille qu’elle a laissée. La réalisatrice Cate Shortland a apporté son expérience dans la réalisation de thrillers dramatiques comme le syndrome de Berlin, donnant au film un côté plus sombre qui, espérons-le, mettra fin à l’histoire de Natasha après sa mort dans Avengers: Fin de partie.

Avec un casting de soutien impressionnant qui comprend Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz, Black Widow est facilement l’un des films les plus attendus de 2020 dans son ensemble. Même avec des inquiétudes concernant l’impact de l’épidémie mondiale de coronavirus, le film devrait s’ouvrir avec 115 millions de dollars aux États-Unis, grâce à une campagne de marketing passionnante qui a mis en lumière le tour de Pugh en tant que collègue stagiaire de Natasha, Red Room Yelena Belova et la mystérieuse méchante Taskmaster. Il semble que Marvel n’ait pas non plus l’intention de ralentir le train de battage publicitaire à ce stade.

Marvel Studios a sorti la dernière bande-annonce de Black Widow en ligne, avant de commencer la projection dans les salles au cours des prochaines semaines. Jetez un œil ci-dessous.

