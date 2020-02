La bande-annonce de Candyman Revival devrait sortir bientôt

La bande-annonce du renouveau de Candyman produit par Jordan Peele devrait bientôt sortir, si les derniers développements en sont une indication. Bloody Disgusting rapporte que la bande-annonce de la suite spirituelle a été évaluée par l’Alberta Film Ratings Board, ce qui suggère qu’elle sera bientôt disponible.

Le film le plus susceptible de sortir devant lui serait The Invisible Man de ce vendredi. The Hunt et A Quiet Place Part II sortent tous les deux dans les semaines à venir, mais avec une date de sortie du 12 juin fixée pour le film, il serait évidemment préférable de commencer à mieux faire connaître le film.

Nia DaCosta dirige le revial, qui a été co-écrit par Peele et met en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Cassie Kramer, Teyonah Parris et (apparemment) Tony Todd. Le film revient dans le quartier où la légende a commencé: le quartier maintenant embourgeoisé de Chicago où se trouvaient autrefois les projets d’habitation Cabrini-Green, le décor du premier film.