La bande-annonce de Fantasy Island taquine le plus récent monstre de Blumhouse

Blumhouse’s Fantasy Island a reçu une dernière bande-annonce. Peu (le cas échéant) de studios ont eu autant de succès avec des films à petit budget ces dernières années que la société de production de Jason Blum. La majorité de leurs succès se présentent sous la forme de films d’horreur et de thrillers dirigés par des réalisateurs comme Get Out ou de franchises locales telles que Paranormal Activity, Insidious et The Purge. Et bien qu’ils ne soient pas au-dessus de dépoussiérer des propriétés plus anciennes, ils ont jusqu’à présent vu des résultats très mitigés dans ce département, en particulier en dehors de l’arène de l’horreur (par exemple, Jem de Blumhouse et les hologrammes).

L’émission de télévision des années 1970 Fantasy Island n’était pas à l’origine une IP d’horreur, mais est maintenant repensée comme une par Blumhouse. Réalisé par Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Truth or Dare) à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Jillian Jacobs et Christopher Roach, le prochain redémarrage du film suit un groupe d’invités (joué par des noms comme Lucy Hale, Jimmy O. Yang, et Maggie Q) qui séjournent dans un complexe tropical luxueux, mais éloigné, où ils peuvent réaliser leurs rêves et leurs désirs secrets – mais à un prix, comme le prévient le mystérieux propriétaire de l’île, M. Roark (Michael Peña).

Avant sa sortie en tant que choix anti-Valentin le mois prochain, Sony a dévoilé une bande-annonce finale pour Fantasy Island. Il ne révèle pas beaucoup plus sur le film que la première bande-annonce, mais comprend des images inédites, y compris quelques aperçus du monstre secret du film. Découvrez-le ci-dessous.

La scène à la fin de cette bande-annonce (où l’un des personnages rencontre leur doppelgänger) a une ambiance Truth or Dare définie, pour le meilleur ou pour le pire. Le précédent film Blumhouse de Wadlow était très rentable (grâce à son budget de 3,5 millions de dollars), mais largement rejeté par les critiques pour avoir gaspillé une prémisse intelligente sur les tropes génériques slasher. Fantasy Island a une prémisse tout aussi intelligente qui a longtemps été comparée à The Cabin in the Woods rencontre Westworld, ce qui ne fait que faire peur aux sauts bon marché et aux personnages plats dans ses remorques. La cote PG-13 du film n’aide pas non plus sa cause, étant donné qu’un genre d’horreur réimaginant Fantasy Island sonne comme quelque chose qui se prête absolument à une cote R.

Avec un prix de 7 millions de dollars, Fantasy Island ne devrait pas avoir beaucoup de mal à récupérer ses coûts et à devenir un autre succès commercial pour Blumhouse, quelle que soit sa réception critique. Cela pourrait même s’avérer meilleur que ce que son marketing a indiqué, Peña prêtant ses talents au rôle rendu célèbre par Ricardo Montalbán dans la série télévisée originale. Pour ceux qui se demandent, le film ne comprend pas non plus l’assistant de Rourke, Tattoo, ce qui est probablement pour le mieux car le personnage a toujours été intrinsèquement problématique. Pourtant, après un début difficile pour les films d’horreur 2020 en janvier, il est probablement préférable d’approcher Fantasy Island avec des attentes réduites et espérons qu’il les dépasse.

