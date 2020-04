La bande-annonce de la saison 5 de Rick et Morty annonce le retour de mai

Si vous devenez fou de la distanciation sociale des coronavirus, la bonne nouvelle est que Rick et Morty devraient revenir plus tard le mois prochain. La saison 5 fera ses débuts le 3 mai. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce publiée par Adult Swim ci-dessous.

En mai 2018, la série avait déjà reçu une commande de 70 épisodes qui couvrira un total de 101 épisodes. La série animée de comédie de science-fiction a été créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Voici un synopsis officiel:

Rick et Morty est la comédie animée la plus scientifiquement exacte d’Adult Swim. Créé par Justin Roiland et Dan Harmon, il répertorie les mésaventures bizarres d’un génie / ivrogne scientifique ennuyé et de son petit-fils socialement maladroit, Morty. Leurs exploits ont tendance à avoir des conséquences imprévues pour la famille dysfonctionnelle de Morty, en particulier son père infailliblement médiocre, Jerry. Regardez Rick et Morty combattre tout, des agents des douanes interdimensionnels aux monstres de Cronenberg maintenant.