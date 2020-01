La bande-annonce de Morbius est plus proche que nous ne le pensons

Sony Pictures préparer Morbius, un film sur l’ennemi de Spider-man qui jouera Jared Leto. Apparemment, la bande-annonce de ce film attendu arriverait sur Internet le 12 janvier.

Morbius est le nouveau film qui prépare Sony Pictures sur le méchant suceur de sang et l’ennemi de Spider-man. La production de cette cassette a commencé en février 2019 et s’est terminée à l’été de la même année. Selon Comicbook, le teaser de ce thriller d’horreur est super proche. Comme l’indique la page la bande-annonce fera ses débuts sur Internet à partir du 12 janvier.

Compte tenu de la première de Bad Boys For Life, qui arrivera le week-end prochain et sera distribué par Sony, la rumeur veut que la bande-annonce de Morbius Jouez avant ce film dans les salles de cinéma. Cette remorque est qualifiée depuis plus de 13 ans et dure deux minutes et treize secondes, selon le tweet de @ PaulMovie2 et Trailer Track.

En ce qui concerne l’acteur qui dirige le film, il s’agit de Jared Leto. De cette manière, Morbius il est devenu l’un des films les plus attendus de 2020. D’un autre côté, il y a des rumeurs sur des camées possibles des deux Tom Holland comme Spider-man, Tom hardy comme Venin ou J.K. Simmons en tant que journaliste incendiaire J.J. Jameson unir l’Univers de Sony et celui de Marvel.

La bande sur le Dr. Michael Morbius, a déjà un casting prestigieux d’acteurs tels que le chanteur de 30 Seconds to Mars, Jared Leto, dans le rôle principal. De plus, figure également Adria Arjona comme Martine Bancroft, Matt smith comme Loxias Crown, Tyrese Gibson comme Simon Stroud ou Jared Harris sans papier spécifié pour le moment. L’histoire de la façon dont le Dr Morbius devient un vampire pour une expérience ratée est dirigée par Daniel Espinosa et ouvre le 31 juillet.

Article précédentLe créateur de The Walking Dead parle de la nouvelle série World Beyond

Next articleDoctor Strange 2: Scarlet Witch pourrait relancer Black Widow sur bande

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.