La bande-annonce de “The Jesus Rolls”, le spin-off de “The great Lebowski”

Screen Media Films a publié la bande-annonce officielle de«The Jesus Rolls», spin-off de «The Great Lebowski» dans lequel John Turturrovolver interprète son personnage comme Jess Quintana. Avec une première prévue le 28 février, la bande-annonce est disponible ci-dessous.

Quelques heures après avoir été libéré de prison pour bonne conduite, Jess Quintana (Turturro) rencontre son meilleur ami et compagnon défatigas Petey (Bobby Cannavale). Soyez le premier d’une série de mauvaises décisions qui augmentent rapidement quand ils volent non cachés et quittent la route pour une voyagez sans limites, jusqu’à ce que le propriétaire du véhicule (Jon Hamm) les chasse, blessant Petey. Fuyant la scène avec une femme farouchement libre nommée Marie (Audrey Tautou), Jess et Petey poursuivent leur aventure dans une série de décoches volées, consolidant leur association avec une vague pica de délits et une romance à trois.

Écrit et réalisé par Turturro lui-même, le film sert également de version actuelle du film de Bertrand Blier de 1974, «Going Places». Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandony Pete Davidson complète la distribution de ce film produit par Robert Salerne, John Penotti, Fernando Sulichin, Sidney Kimmel et Paul-Dominique Win Vacharasinthu, avec Max Arvelaiz, Lawrence Kopeikin, Michael Lewis, Bruce Toll et Robert S. Wilson en tant que producteurs exécutifs.

“The Great Lebowski” débuts en 1998 sous un script et réalisé par Joel et Ethan Coen. Jess, le personnage joué par Turturro, apparaît dans quelques scènes du film avec Jeff Bridges, John Goodman et Steve Buscemi. Bien que cette fois, les frères Coen ne seront pas impliqués dans le projet, ils ont donné à Turturro sa bénédiction à ce sujet.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube