La bande-annonce du film photographique: Issa Rae et Lakeith Stanfield sont amoureux

Universal a publié une deuxième bande-annonce pour son prochain drame romantique, Le photographe. Les drames romantiques sont difficiles à trouver à Hollywood ces jours-ci, surtout ceux mettant en vedette des personnes de couleur. Cherchant à changer cela, la scénariste-réalisatrice Stella Meghie et le producteur Will Packer (Straight Outta Compton, Girls Trip) se sont associés pour The Photograph, un film mettant en vedette Issa Rae d’Insecure dans le rôle de Mae Morton, une professionnelle en devenir qui part en voyage pour en savoir plus sur le début de la vie de sa défunte mère après sa mort. En chemin, elle rencontre et finit par tomber amoureuse de Michael Block (Lakeith Stanfield d’Atlanta), un journaliste qui l’assiste dans sa tâche.

Rae et Stanfield sont rejoints dans The Photograph par Chanté Adams (Roxanne Roxanne) et la co-vedette de Rae Insecure Y’Lan Noel en tant que jeune mère de Mae, Christina, une célèbre photographe, et son amour secret. Auparavant, Universal a publié une bande-annonce de The Photograph suggérant que les intrigues de Christina et Mae se déroulent simultanément dans le film, avec des événements se déroulant dans le passé tandis que Mae apprend la vérité sur sa mère dans le présent. Cependant, à quelques semaines du film, le studio modifie sa stratégie marketing.

La deuxième bande-annonce de The Photograph adopte une approche différente et se concentre sur l’histoire d’amour de Mae et Michael, laissant les flashbacks à la vie de Christina entièrement. Vous pouvez en voir autant par vous-même dans l’espace ci-dessous.

Contrairement à son prédécesseur, cette nouvelle bande-annonce est vague sur la trame de fond de Mae et évite d’expliquer comment sa relation tendue avec sa mère récemment décédée la fait hésiter à poursuivre une relation avec Michael. Il s’efforce également de rendre The Photograph plus léger que la première bande-annonce en mettant en évidence certains des échanges drôles entre Michael et son ami (joué par la costar de Get Out de Stanfield Lil Rel Howery). La photographie est à la recherche d’un début modeste sur le cadre imminent des vacances de la Saint-Valentin, contre le Sonic the Hedgehog et le film d’horreur familial redémarrage Fantasy Island. Cela pourrait expliquer la tentative soudaine d’Universal de rendre The Photograph plus attrayant pour ceux qui sont d’humeur pour une histoire d’amour pour adultes, mais qui n’est ni trop sérieuse ni trop lourde.

Après son adaptation YA Everything, Everything a reçu un accueil tiède en 2017, Meghie a rebondi avec la comédie bien accueillie The Weekend (qui a été présentée au TIFF 2018 avant d’être ouverte un an plus tard). Elle semble être dans son élément avec The Photograph, créant un drame romantique qui reconnaît et examine les facteurs émotionnels qui compliquent les relations avec les adultes. De leur côté, Rae et Stanfield ont prouvé qu’ils sont également adeptes de la comédie et du théâtre, offrant des performances plus sérieuses dans des films comme The Hate U Give et Uncut Gems. Quels que soient ses défauts, Le photographe continue de ressembler à quelque chose qui mérite d’être vérifié lors de son arrivée le mois prochain.

